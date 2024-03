Braunschweig. Wegen Sanierungsarbeiten in der Rüningenstraße und Dieselstraße müssen sich Fahrgäste ab Montag auf Veränderungen einstellen.

Wegen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke werden die Rüningenstraße und die Dieselstraße ab Montag, 4. März, als Einbahnstraße eingerichtet. Für die Buslinien 413, 465 und 481 werden deshalb Umleitungen notwendig.

Auch interessant

Die Buslinien 413 und 481 fahren laut Pressemitteilung der Braunschweiger Verkehrs-GmbH in Fahrtrichtung stadteinwärts eine Umleitung über die Thiedestraße und bedienen dort die Ersatzhaltestellen „Schenkendamm“, „Braunstraße“ und „Raabestraße“ (auf der Tiedestraße vor der Einmündung Raabestraße). Die Haltestellen „Engelhardtstraße“, „Dieselstraße“ und die Originalhaltestelle „Raabestraße“ können während der Baumaßnahmen nicht bedient werden. Stadtauswärts fahren die Buslinien 413 und 481 auf ihrem regulären Linienweg.

Die Buslinie 465 stadteinwärts wird wieder über die Dieselstraße, Engelhardstraße und Thiedestraße umgeleitet. Haltestellen auf dem Umleitungsweg können nicht bedient werden, so die Mitteilung weiter. Die Linie 465 stadtauswärts verbleibt auf ihrem Linienweg. In beiden Fahrtrichtungen wird für die Haltestelle „Raabestraße“ die Ersatzhaltestelle „Raabestraße“ in der Tiedestraße genutzt.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen.

: Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red