Braunschweig. Im Stadtteil Veltenhof ist ein Unbekannter am Wochenende in ein Autohaus eingestiegen. Einer der gestohlenen Autoschlüssel passte.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein bislang unbekannter Täter in einen Autohandel im Braunschweiger Stadtteil Veltenhof eingebrochen. Im Gebäude an der Ernst-Böhme-Straße durchwühlte der Täter diverse Schränke und nahm drei Fahrzeugschlüssel und ein Händlerkennzeichen an sich. Anschließend begab er sich auf die Ausstellungsfläche im Außenbereich des Autohauses und stahl – vermutlich mithilfe eines zuvor entdeckten Schlüssels – einen VW Golf in der Farbe Weiß.

Der Täter ließ die beiden anderen Fahrzeugschlüssel zurück und flüchtete mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. „Der Einbruchsdiebstahl wurde am nächsten Morgen durch einen Verantwortlichen festgestellt“, erklärt die Braunschweiger Polizei. Als Tatzeitraum kommt die Zeit zwischen 21 und 11 Uhr infrage. Wie der Täter in das Autohaus gelangt ist, ist noch unklar.

Die Kriminalpolizei hat den Tatort aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet. Nun werden Zeugen gesucht, die in dieser Nacht Beobachtungen in Veltenhof gemacht haben. Hinweise gehen an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0531) 4762516.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen.

: Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red