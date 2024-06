Braunschweig. Im März 2023 hat die Stadt am Bohlweg und im Bereich am Rathaus ein Alkoholverbot erlassen. So ist das Fazit der Stadt und Polizei.

Immer wieder kommt es am Bohlweg und rund um das Rathaus zu Straftaten. Aus diesem Grund wurde der Alkoholkonsum im März 2023 im Bereich der sogenannten Bohlweg- oder Rathauskolonnaden sowie der Straßenbahnhaltestellen „Rathaus“ und der östlichen Straßenseite des Bohlwegs 61 – 70 zu bestimmten Zeiten untersagt. Nach Ablauf eines Jahres hat die Verwaltung jetzt in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Braunschweig die Auswirkungen dieses Verbots evaluiert.

Stadt Braunschweig: Straßenbild am Rathaus habe sich positiv verändert

„Die Einführung des Alkoholverbotes, verbunden mit zahlreichen Kontrollmaßnahmen des Zentralen Ordnungsdienstes und des Polizeikommissariats Braunschweig-Mitte hat das Straßenbild positiv verändert und zu einem erheblichen Rückgang alkoholbedingter Straftaten geführt“, wird Ordnungsdezernent Tobias Pollmann in der Mitteilung der Stadt zitiert. „Hierzu hat auch die in diesem Bereich eingerichtete Stadtwache des zentralen Ordnungsdienstes beigetragen. Zudem haben sich die Verschmutzungen deutlich verringert“, so Pollmann weiter.

Polizei Braunschweig verzeichnet weniger Straftaten unter den Rathauskolonnaden

Im Jahr 2022 wurden in diesem Bereich noch 210 polizeiliche Einsatzanlässe registriert, darunter 137 Straftaten und 13 Ordnungswidrigkeiten. Dazu gehören 57 Delikte im Bereich der versuchten oder vollendeten Körperverletzung, Raub und Diebstähle in 17 Fällen, Beleidigung in 18 Fällen sowie in vier Fällen Widerstand gegen beziehungsweise Angriffe auf Vollstreckungsbeamte.

Dabei waren bis zu 75 Prozent der Vorfälle zumindest auch auf einen vorherigen Alkoholkonsum zurückzuführen. 125 polizeiliche Einsätze wurden 2023 registriert. Dies entspricht einem Rückgang von 40 Prozent, so die Polizei. Davon waren 80 Straftaten, darunter 21 Delikte im Bereich der Körperverletzungen, fünf Fälle von Beleidigungen und drei Fälle von Angriffe auf Vollstreckungsbeamte.

Alkoholverbot am Braunschweiger Bohlweg bleibt bestehen

Besonders deutlich sei der Rückgang samstags und sonntags zwischen Mitternacht und 6 Uhr. Samstags habe sich die Einsatzzahl von 24 im Jahr 2022 auf 2 im Jahr 2023, sonntags von 23 (2022) auf 11 (2023) verringert. Das Alkoholverbot in Kombination mit der durch die Behörden in diesem Bereich erzeugten Kontrollintensität habe in ganz erheblichem Maß zu einer Erhöhung der Sicherheit in diesem Bereich geführt, so die Polizei weiter. „Um diese positive Entwicklung des Stadtbildes zu erhalten und das Sicherheitsempfinden der Besucherinnen und Besucher der Innenstadt nachhaltig zu stärken, behalten wir die Alkoholverbotszone bei“, wird Pollmann abschließend zitiert.

