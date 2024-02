Braunschweig. Unter anderem eine 78-Jährige und eine 73-Jährige wurden bestohlen. Diese Verhaltenstipps gibt Braunschweigs Polizei.

Die Braunschweiger Polizei berichtet von vier Diebstählen im Stadtgebiet: Alle wurden in Supermärkten begangen.

So befand sich etwa eine 78-jährige Braunschweigerin am Montag zur Mittagszeit in einem Supermarkt an der Celler Straße. Beim Einkauf hatte sie ihre Tasche in ihrem Rollator abgelegt. An der Kasse musste sie jedoch feststellen, dass ihre Geldbörse fehlte. Das Bargeld und ihr gesamten Papiere waren weg. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Ein gleichgelagerter Fall ereignete sich zu ähnlicher Zeit in einem Lebensmittelgeschäft an der Hamburger Straße. Dort kaufte eine 73-jährige Frau aus Braunschweig ein. Ihre Tasche verstaute sie in einem Korb in ihrem Wagen. Während des Einkaufs ließ sie diesen nur kurzzeitig aus den Augen. Auch sie bemerkte beim Bezahlen, dass ihre Handtasche mitsamt der Geldbörse und ihren Papieren fehlte. Auch hier leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

Braunschweigs Polizei appelliert: Auf Personen achten, die verdächtig nah kommen!

„Neben diesen beiden Fällen kam es im Stadtgebiet noch zu zwei weiteren Diebstählen“, erklärt die Polizei. Folgende Verhaltenstipps gibt sie mit auf den Weg:

Tragen Sie Ihre Wertsachen immer körpernah, vorzugsweise in den Jacken-Innentaschen.

Achten Sie auf Personen, die Ihnen beim Einkaufen verdächtig nahekommen.

Sollten Sie angerempelt werden oder sonst Körperkontakt mit Fremden haben, überprüfen Sie, ob alle Wertsachen noch da sind.

Lassen Sie Tasche, Rucksack oder Geldbörse zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.

red