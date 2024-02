Braunschweig. Die Männer hatten zuvor in einem Bekleidungsgeschäft in der Münzstraße Waren im Wert von mehr als 1000 Euro gestohlen.

In einem Bekleidungsgeschäft in der Braunschweiger Münzstraße haben Ladendiebe am Mittwochabend Kleidung im Wert von mehr als 1000 Euro gestohlen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Braunschweig. Ein Mitarbeiter des Kaufhauses bemerkte die beiden Männer jedoch, als sie in der Kinderabteilung diverse Kleidung in Reisekoffern verstauten. Er informierte die Polizei. Als die beiden Männer das Geschäft verließen und die Polizei erblickten, flüchteten sie, konnten von den Beamten jedoch eingeholt und gestellt werden. Einen der Reisekoffer verlor ein Mann bei seiner Flucht. Die Männer wurden festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Bei einer Durchsuchung der Männer im Alter von 24 und 32 Jahren und den Koffern fanden die Ermittler gestohlene Kleidung im Wert von mehr als 1000 Euro.

Die beiden Männer wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein Strafverfahren wegen gemeinschaftlichen Diebstahls erwartet sie dennoch.

