Braunschweig. In der Weststadt und im Bültenweg fiel den Beamten ein Autofahrer und ein Fahrradfahrer auf. Gegen beide läuft nun ein Verfahren.

Bei zwei Verkehrskontrollen hat die Polizei Braunschweig einen alkoholisierten Radler und Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Laut Mitteilung kontrollierten die Beamten am Mittwochabend einen Radfahrer in der Weststadt, der ihnen aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auffiel. Zunächst forderten die Polizisten ihn auf, vom Fahrrad abzusteigen. Beim Absteigen stürzte der 62-jährige Radfahrer zu Boden, verletzte sich aber nicht. Da aufgrund der Gesamtumstände am Ort eine Alkoholisierung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,71 Promille.

Eine weitere Funkstreifenwagenbesatzung kontrollierte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen 23-jährigen Autofahrer im Bültenweg. Bei der Polizeikontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Autofahrer ebenfalls Alkohol konsumiert habe. Entsprechend wurde auch hier ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,11 Promille ergab.

Beiden Verkehrsteilnehmern wurde die Weiterfahrt untersagt. Bei dem 23-jährigen Autofahrer sicherte die Polizei zusätzlich den Fahrzeugschlüssel und den Führerschein. Darüber hinaus wurde in beiden Fällen ein Strafverfahren eingeleitet.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen.

: Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

dpa