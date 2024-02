Braunschweig. Im Kanzlerfeld und in Broitzem kommt es am Wochenende zu zwei Einbrüchen. Die Polizei Braunschweig ermittelt.

In Braunschweig ist es am Wochenende zu zwei Einbrüchen gekommen. Das teilt die Polizei mit. Demnach geschah die erste Tat am Freitag zwischen 8 und 21 in einem Doppelhaus im Kanzlerfeld.

Gewaltsam betrat der Täter das Haus einer 70-Jährigen über das Küchenfenster. Er erbeutete Schmuck und Bargeld. Er floh unerkannt. Die Bewohnerin war tagsüber außer Haus. Vermutlich hat der Einbrecher diesen Umstand ausgenutzt.

Einbruch in Broitzem - Polizei ermittelt

In Broitzem ist es am Sonntag zwischen 15 und 18.55 Uhr zu einem weiteren Einbruch gekommen. Der Täter entwendete in dem Einfamilienhaus ebenfalls Schmuck und verschwand unerkannt.

Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden Tatorten auf einen vierstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise: (0531) 4762516.

