Braunschweig. Zwei Unbekannte sind am Dienstag in ein Wohnhaus in Leiferde eingebrochen. Unter Androhung von Gewalt raubten sie den Bewohner aus.

Zwei unbekannte Täter sind am Abend des 13. Februars in ein Wohnhaus am Ortsrand von Leiferde eingebrochen. Laut einer Pressemitteilung der Braunschweiger Polizei trafen sie dabei im Wohnzimmer auf den Bewohner. Unter Androhung von Gewalt forderten die Täter das Opfer auf, seine hochwertige Armbanduhr auszuhändigen. Nachdem der Mann der Aufforderung nachgekommen war, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Das Opfer blieb unverletzt.

Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf, sicherte Spuren und leitete ein Strafverfahren wegen schweren Raubes ein. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer (0531) 4762516 bei der Polizei melden.

red