Braunschweig. Die prächtigen kleinen Gockel wurden in der Weststadt ausgesetzt und suchen neue Besitzer. Am besten als „Hahn im Korb“ voller Hennen.

Kikeriki! Das Tierheim Braunschweig sucht nach neuen Besitzern für drei Zwerghähne der Rasse Serama: Die drei Gockel sind als Jungtiere in der Weststadt ausgesetzt gewesen und gefunden worden. Sie sind in etwa im Spätsommer letzten Jahres geboren und mittlerweile zu prächtigen Hähnen herangewachsen, heißt es in der Mitteilung des Tierheims.

Ihre Scheu dem Menschen gegenüber haben sie schon etwas verloren, doch sie brauchen noch etwas Zeit um zutraulich zu werden. „Wir wünschen uns für unsere Seramas jeweils eine eigene Hennengruppe zum Betreuen, denn auf lange Sicht werden Sie wohl nicht zusammen leben können. Es sei denn, die weibliche Gesellschaft ist zahlreich und das Platzangebot groß“, so das Tierheim in der Mitteilung weiter.

Braunschweiger Serema-Hähne krähen leiser als ihre großen Brüder

Auch kleine Hähne krähen, wenn auch etwas leiser und über die Haltung von Hähnen sollte man sich mit seinen Nachbarn abstimmen. „Natürlich sollen unsere Hähne ein Zuhause auf Lebenszeit finden und in ihrem artgerechten Zuhause alt werden dürfen“, gibt das Tierheim an.

Wer Interesse hat, kann sich im Tierheim Braunschweig melden: (0531) 500007. Telefonzeiten: montags, dienstags und freitags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr. Infos: www.tierschutz-braunschweig.de

