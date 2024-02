Braunschweig. Die Katze ist noch sehr jung und schüchtern. Was Holger auf jeden Fall noch lernen soll: mehr Selbstvertrauen.

In dieser Woche berichtet das Braunschweiger Tierheim von Kater Holger. Er ist eine von mehreren jungen Katzen, die an einer Futterstelle für freilebende Katzen auftauchten. „Der im Mai 2023 geborene Kater wurde daraufhin eingefangen und im Tierheim kastriert, geimpft und gechipt“, sagt Tierheimleiterin Verena Geißler.

Von vertrauten Personen lasse sich Holger bereits anfassen. Fremde Menschen finde er aber noch sehr suspekt und zeige sich ihnen gegenüber sehr schüchtern und zurückhaltend. „Holger wünscht sich ein Zuhause mit einer zweiten Katze“, so Geißler. „Diese könnte ihm im Umgang mit Menschen bestimmt auch etwas Selbstvertrauen geben.“ Kleine Kinder sollten in seinem neuen Zuhause nicht leben. „Nach einer Eingewöhnung in seinem neuen Heim möchte Holger auf jeden Fall wieder Freigang bekommen.“

Wer Interesse hat, kann sich im Tierheim Braunschweig melden: (0531) 500007. Telefonzeiten: montags, dienstags und freitags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr. Infos: www.tierschutz-braunschweig.de

red