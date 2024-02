Braunschweig. Dr. Thomas Bartkiewicz geht, weil es unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung der Führungsstruktur der Unternehmen gab.

Dr. Thomas Bartkiewicz, Ärztlicher Direktor des Städtischen Klinikums Braunschweig (SKBS), verlässt das Unternehmen nach 20 Jahren, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Das gab das SKBS am Freitagmorgen bekannt. Grund dieses Schritts seien unterschiedliche Vorstellungen über die zukünftige Ausrichtung der Führungsstruktur der Unternehmen. Aus dem Grund hätten sich Bartkiewicz und das Klinikum auf eine einvernehmliche Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt.

Bartkiewicz habe in den vergangenen 20 Jahren im Unternehmen verschiedene Positionen innegehabt. Seine berufliche Laufbahn begann 2004 als Referent des Ärztlichen Direktors, Professor Horst Kierdorf. Als Projektleiter bestand damals seine maßgebliche Verantwortung in der Gründung und Umsetzung des ersten Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum, so die Mitteilung weiter. Somit sei es 2011 folgerichtig gewesen, ihn zum ärztlichen Geschäftsführer des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Braunschweig zu berufen. 2015 wurde Bartkiewicz nach dem Weggang von Professor Kierdorf als erster hauptamtlicher ärztlicher Direktor gewählt und zudem Mitglied der Betriebsleitung. Zusätzlich zu seiner Tätigkeit im Klinikum engagiert er sich in der Region: So ist er seit 2013 mit einem Lehrauftrag an der Technischen Universität Braunschweig und der Medizinischen Hochschule Hannover am Peter-L.-Reichertz-Institut für Medizinische Informatik tätig. Seit 2019 ist er Kuratoriumsmitglied des Fraunhofer Instituts Braunschweig und seit 2021 Aufsichtsratsmitglied der Hannoverschen Kinderheilanstalt Stiftung des privaten Rechts, „Auf der Bult“ Kinder und Jugendkrankenhaus.

Bartkiewicz steuerte am Klinikum vielfältige Themen und Projekte

Am Klinikum Braunschweig war Bartkiewicz maßgeblich an der erfolgreichen Umsetzung vielfältiger Themen und Projekte beteiligt. So hat er die Ambulantisierung nicht nur durch die frühen MVZ-Gründungen vorangebracht, sondern auch um die bundesweit vorbildlich gegründete ambulante spezialärztliche Versorgung (ASV) ergänzt. Die medizinische Betriebsorganisation der Neubauten und Umsetzung des Zwei-Standorte-Konzepts sind im Wesentlichen durch ihn begleitet worden. Weiterhin hat er das landesweit hoch anerkannte Cancer Center Braunschweig (CCB) mit den beteiligten Organzentren gegründet. Zudem hat er die onkologische Patientenversorgung eines Maximalversorgers mit universitären wissenschaftlichen Strukturen im Comprehensive Cancer Centers (CCC) Niedersachsens verknüpft. Weitere hoch anerkannte Organzentren sind unter seiner Federführung ausgezeichnet worden. Der erfolgreiche Ausbau eines modernen und zukunftsfähigen OP-Managements rundet die Erfolge ab.

„Es erfüllt mich gerade auch als Braunschweiger mit Stolz so lange Teil eines erfolgreichen Maximalversorgers gewesen zu sein und damit auch meinen Teil für die gesamtmedizinisch erfolgreiche Ausrichtung beigetragen zu haben. Eine besondere Ehre war es für mich über die ganze Zeit mit tollen und sehr engagierten Menschen des Städtischen Klinikums Braunschweig zusammengearbeitet zu haben“, so Bartkiewicz.

Aufsichtsrat und Geschäftsführung Klinikums bedauern das Ausscheiden von Bartkiewicz, bedanken sich für die hervorragende Zusammenarbeit der zurückliegenden 20 Jahre und wünschen ihm beruflich und persönlich alles Gute.

