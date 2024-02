Braunschweig. Zwei Gruppen junger Männer schlagen brutal aufeinander ein. Als Braunschweigs Polizei eingreift, wird auch sie attackiert. Was war da los?

Zwei Gruppen junger Männer haben sich am Dienstagabend am Rande des Museumsparks, direkt neben dem Großen Haus des Staatstheaters in Braunschweig, eine brutale Schlägerei geliefert. Zehn Personen sollen beteiligt gewesen sein und teils mit Baseballschlägern aufeinander eingeschlagen haben. Als die Polizei eingriff und die Lage beruhigen wollte, ist einer der Beteiligten mit dem Auto auf einen Polizisten zugefahren.