Braunschweig. In einer Straßenbahn der Linie 4 hat ein Unbekannter offenbar ein Kind im Grundschulalter bedrängt. Eine Frau schubste den Mann weg.

Die Braunschweiger Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die am 18. Januar morgens in der Straßenbahnlinie 4 von der Helmstedter Straße in Richtung Radeklint gefahren sind. Es geht um einen Anfangsverdacht zu einem Sexualdelikt – ein Mann soll ein junges Mädchen belästigt haben.

Den Polizei-Angaben zufolge stieg das Mädchen im Grundschulalter gegen 7.17 Uhr zu. In der mit zahlreichen Menschen besetzten Straßenbahn sei das Kind von dem bislang unbekannten Mann bedrängt worden. Ausweichversuche des Kindes wurden von anderen Fahrgästen beobachtet. Eine Frau – ebenfalls bislang unbekannt – soll dem Mädchen zu Hilfe gekommen sein: Sie schubste den Verdächtigen weg. Andere Fahrgäste drängten den Mann schließlich aus der Straßenbahn.

Die Polizei sucht nun nach den genannten Fahrgästen und weiteren Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben oder zusätzliche Informationen zur beschriebenen Person liefern können. Hinweise gehen an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0531) 4762516.

Auch interessant

Nach tragischem Brand in Braunschweig: Das sagen Anwohner Von Joschka Büchs

red