Braunschweig. Hans-Herman Rolfs wohnt am Schwarzen Berg und ist seit Freitag verschwunden. Er kann nicht mehr gut sehen. Polizei bittet um Hinweise.

Seit Freitagmorgen wird in Braunschweiger der 91-jährige Hans-Herman Rolfs vermisst. Wie die Polizei mitteilt, war er nicht in seiner Wohnungen am Schwarzen Berg, als der Pflegedienst vorbeikam. „Alle bisherigen Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Antreffen des Seniors“, so die Polizei.

Hans-Herman Rolfs (91) war am Freitagmorgen nicht in seiner Wohnung. © Polizei | Privat

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: sehr klein, rund 1,60 Meter groß, auffällig gebückter Gang, wenig bis keine Haare (grau), vermutlich mit beige/brauner Jacke und blauer Jeans bekleidet. „Er ist eingeschränkt sehfähig und müsste persönliche Dokumente und seinen Wohnungsschlüssel dabeihaben.“

Hinweise zum Aufenthalt von Hans-Herman Rolfs nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

red