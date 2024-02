Braunschweig. Erst mit Anrücken der Feuerwehr bemerkten Anwohner im Stadeweg die brennende Wohnung. Sie berichten von der Evakuierung des Hauses.

Noch am frühen Nachmittag nach dem verheerenden Brand im Stadeweg in Braunschweig mit einem Todesopfer riecht es rund um den Wohnblock im Siegfriedviertel nach Rauch. Viele Fenster des sechsgeschossigen Wohnblocks stehen sperrangelweit offen. Die Einsatzkräfte sind inzwischen abgezogen, es ist ruhig und die Sonne scheint. Doch so richtig fassen kann hier noch keiner, was da in der Nacht zu Dienstag passiert ist.