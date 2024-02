Braunschweig. Zeugen beobachteten den Mann, wie er zwischen Ölschlägern und Schloßstraße mehrere Reifen aufschlitzte. Jetzt bittet die Polizei um Hilfe.

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Zeugen im Braunschweiger Magniviertel beobachtet, wie sich eine unbekannte Person an mehreren geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte. Nachdem die Zeugen festgestellt hatten, dass der Täter mehrere Reifen im Bereich Ölschlägern und der Schloßstraße aufgeschnitten hatte, informierten sie die Polizei, heißt es in einer Pressemitteilung. Zeitgleich verschwand der Täter in einem Hinterhof und konnte trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.

Nach Angaben der Zeugen soll der Täter männlich, etwas älter, schlank und zwischen 1,80 und 1,95 Meter groß sein. Er trug einen dunklen Mantel, eine dunkelblaue Jeanshose, eine schwarze, nach oben gekrempelte Wollmütze und einen 5-Tage-Bart. Im Bereich des Tatortes wurden sieben beschädigte Fahrzeuge festgestellt. Eine genaue Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder zusätzliche Informationen zur beschriebenen Person oder zur Tat liefern können. Hinweise an die Polizei unter (0531) 4763115.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen.

: Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red