Braunschweig. Am Samstagabend eskalierte ein Streit am Braunschweiger Hauptbahnhof. Dabei stach ein 17-Jähriger einem Gleichaltrigen mit einem Messer in die Stirn.

Ein 17-Jähriger aus Seesen hat am Samstagabend am Braunschweiger Hauptbahnhof einen ebenfalls 17-Jährigen mit einem Messer im Gesicht verletzt. Laut einer Pressemitteilung der Bundespolizei kam es zunächst an einem örtlichen Schnellimbiss zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Im Personentunnel des Braunschweiger Hauptbahnhofs eskalierte der Streit.

Ein 17-Jähriger griff mit einem Messer einen Gleichaltrigen an und stach ihm in die Stirn. Anschließend flüchteten der Täter und seine Begleitpersonen vom Tatort. Einsatzkräfte der Landespolizei Niedersachsen stellten die flüchtigen Personen in der Nähe des Bahnhofs auf Höhe der Ackerstraße und überstellten sie dem Bundespolizeirevier Braunschweig.

Braunschweig: Rettungswagen bringt 17-Jährigen ins Krankenhaus

Weitere Einsatzkräfte trafen parallel dazu auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs auf den 17-Jährigen mit der Stichverletzung und seine Begleiter. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, er konnte kurze Zeit später entlassen werden. Die Beamten machten Fotos vom mutmaßlichen Täter und nahmen Fingerabdrücke. Im Anschluss übergab die Polizei ihn an seine Erziehungsberechtigten, und er durfte die Dienststelle verlassen.

Die Beamten sicherten außerdem die Videoaufzeichnungen der Überwachungskameras im Hauptbahnhof. Gegen den jungen Mann aus Seesen ermittelt die Bundespolizeiinspektion Hannover nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Parallel leiteten die Beamten gegen mehrere der Begleitpersonen Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

red