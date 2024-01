Braunschweig. Am Samstagabend haben sechs Männer in Braunschweig auf einen Liberianer eingeschlagen und ihn rassistisch beleidigt.

Am Samstagabend gegen 21.30 Uhr ist es in Braunschweig auf Bohlweg in Höhe der Fußgängerzone Damm zu einem rassistischen Angriff gekommen. Das teilt die Polizei mit. Demnach traf ein 32-jähriger liberianischer Staatsbürger auf dem Bohlweg auf eine Gruppe von sechs Männern. Sie beleidigten den 32-Jährigen rassistisch und bedrohten ihn zunächst.

Schließlich schlug einer der Männer dem Liberianer ins Gesicht. Das Opfer flüchtete zunächst, wurde aber von der Gruppe eingeholt. Um sich zu schützen, hob er eine Flasche und eine Holzlatte auf und hielt sie schützend vor sich.

Daraufhin wurde er von einem der Angreifer von hinten ergriffen und gewürgt. Ein Mann aus der Gruppe versuchte, dem Opfer ein Kunststoffschild mit Holzrahmen auf den Kopf zu schlagen.

Rassistischer Angriff in Braunschweig - nun ermittelt der Staatsschutz

Zu diesem Zeitpunkt erschienen erste Polizeieinsatzkräfte und konnten weitere Angriffe unterbinden. Die Beamten nahmen zwei Tatverdächtige in Gewahrsam - es handelte sich um Männer im Alter von 25 und 28 Jahren.

Die Tatverdächtigen waren laut Polizei alkoholisiert und mussten eine Blutprobe abgeben. Sie erhielten einen Platzverweis für die Braunschweiger Innenstadt. Beamte fertigten Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung.

Das 32-jährige Opfer wurde leicht verletzt und konnte nach einer Behandlung durch Rettungssanitäter die Polizeidienststelle verlassen. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise: (0531) 4762516.

In der Nähe war es einige Tage zuvor zu einem Messer-Angriff gekommen.

