Braunschweig. Von der Sperrung betroffen ist die Fahrtrichtung Magdeburg. Die Bergung des Blumen-Lastwagens dauert wegen des schlammigen Untergrunds.

Die Autobahn 2 in Fahrtrichtung Magdeburg ist seit Samstagfrüh vollständig gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Kreuz Braunschweig-Nord und der Anschlussstelle Braunschweig-Flughafen. Grund ist ein Unfall – und die nicht ganz einfache Bergung.

Wie die Braunschweiger Autobahnpolizei berichtet, ist ein Lastwagen – voll beladen mit Blumen – an der Flughafen-Ausfahrt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Grünstreifen auf die Seite gekippt. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Wegen des „morastigen Untergrundes“ seien zwei Kräne zur Bergung des Lastwagens notwendig, erklärt die Polizei weiter.

Das bedeutet: Bis zum Ende der Bergungsmaßnahmen sind sowohl die Fahrbahn in Richtung Magdeburg als auch die Ausfahrt Braunschweig-Flughafen als auch die Überleitungen am Kreuz Nord von der A391 zur A2 in östliche Richtung gesperrt. Der Verkehr wird über die A391 umgeleitet.

