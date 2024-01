Braunschweig. Busse und Bahnen bleiben ganztägig im Depot. Der Service-Point am Bahnhof und das Service-Center am Bohlweg bleiben auch geschlossen.

Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH wird am Freitag, 2. Februar, von Betriebsbeginn bis Betriebsende bestreikt. Die Gewerkschaft Verdi ruft zu dem Warnstreik auf. Wie die BSVG mitteilt, müssen alle Busse und Bahnen deshalb im Depot bleiben. Es wird keinen Linienverkehr der BSVG geben – betroffen sind alle Stadtbahnlinien sowie alle Buslinien mit einer 400er-Nummer. Dies gilt auch für die Anruf-Linien-Taxis (ALT).

Der Service-Point am Hauptbahnhof und das Service-Center am Bohlweg bleiben ebenfalls geschlossen. Die Service-Hotline ist eingeschränkt von 6 bis 14 Uhr erreichbar. „Da der Freitag in die diesjährigen Zeugnisferien fällt, ist der Schülerverkehr nicht vom Streik betroffen“, so die BSVG. Das Unternehmen bittet alle Fahrgäste, sich auf den Streiktag einzustellen, und bedauert alle Unannehmlichkeiten, die durch den Streik entstehen.

Aktuelle Informationen werden auch unter www.bsvg.net veröffentlicht.

