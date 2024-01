Braunschweig. Die Polizei nimmt nach einer versuchten Tötung in der Braunschweiger Innenstadt drei Tatverdächtige fest. Das ist passiert.

Am Donnerstagabend, gegen 19.15 Uhr, hat ein 28-Jähriger einen 26-Jährigen in Braunschweig mit einem Messer attackiert. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Tötung, teilt sie mit.

Vor der Attacke war der 26-Jährige in der Fußgängerzone am Damm auf eine Personengruppe bestehend aus dem 28-jährigen Tatverdächtigen, eines 17-Jährigen und einer 26-jährigen Frau gestoßen - es kam aus ungeklärter Ursache zum Streit. Der 28-Jährige zog ein Messer und stach mehrmals auf den 26-Jährigen ein.

Passanten verfolgen Tatverdächtigen

Das Opfer wurde durch die Angriffe am Arm verletzt und erlitt einen erheblichen Blutverlust. Es gelang ihm dennoch, mehrere Stiche in Richtung des Oberkörpers abzuwehren. Erst als Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, ließ der Angreifer von seinem Opfer ab. Der 26-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in der Notaufnahme behandelt.

Zivilpolizisten nehmen Tatverdächtigen in Braunschweig fest

Mehrere Zeugen folgten den Tatverdächtigen, als diese sich vom Tatort entfernen wollten. In diesem Augenblick erkannte eine zivile Fußstreife der Polizei die Situation und sprach die Tatverdächtigen an. Während die Polizeibeamten den 28-Jährigen unter Vorhalt ihrer Dienstwaffen aufforderten, sich auf den Boden zu legen, wurden sie von seinen Begleitern angegriffen und mit Fäusten attackiert. Es gelang den Beamten, alle drei Personen zu überwältigen und festzunehmen.

Gegen die Tatverdächtigen wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0531)4762516.

red