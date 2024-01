Braunschweig. In Braunschweig ist es Freitagmorgen unter den Kolonnaden am Bohlweg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen.

Unter den Bohlweg-Kolonnaden in Braunschweig hat am Freitagmorgen gegen 6 Uhr ein Unbekannter eine 20-Jährige mit zwei Messerstichen verletzt. Wie die Polizei Braunschweig mitteilt, befand sich eine Gruppe junger Erwachsener unter den Kolonnaden, als zwei bislang unbekannte männliche Personen an ihnen vorbeigingen und etwas Unverständliches zu ihnen sagten. In Folge dessen kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden Personengruppen. Einer der zwei Männer zog dabei ein Messer aus seiner Jackentasche und verletzte eine 20-jährige Braunschweigerin am Handgelenk und am Oberkörper.

Die beiden Männer flüchteten anschließend und konnten trotz mehrerer fahndender Funkstreifenwagen nicht mehr angetroffen werden. Die junge Frau kam ins Krankenhaus. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein. Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Täter gegebenenfalls beobachtet haben oder Hinweise geben können. Die Täter sollen eine rote beziehungsweise eine dunkle Jacke und dunkle Vollbärte getragen haben. Hinweise an das Polizeikommissariat Mitte unter (0531) 4763115.

red