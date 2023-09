Messerangriff: Jugendliche verletzen 16-jährigen Braunschweiger

Braunschweig Eine Gruppe Jugendlicher prügelt und sticht auf einen 16-Jährigen ein. Zwei Verdächtige tauchen später in einer Braunschweiger Notaufnahme auf.

Am Montagmittag ist es in der Juliusstraße in Braunschweig zu einem Messerangriff gekommen. Das berichtet die Polizei. Demnach war ein 16-Jähriger gegen 13.30 Uhr auf dem Heimweg, als ihn mehrere unbekannte männliche Jugendliche ansprachen und bedrängten. Er sei von der Gruppe bedroht worden und versuchte, wegzulaufen.

Jugendlicher wehrt in Braunschweig Messerstiche ab

Die Jugendlichen holten ihn ein und drängten ihn in eine Hofeinfahrt. Dort schlugen und traten sie laut Polizei auf ihr Opfer ein. Plötzlich zog ein Beteiligter ein Messer und stach auf den 16-Jährigen ein.

Der schaffte es, den Angriff abzuwehren und verletzte sich dabei erheblich an den Händen. Passanten wurden auf das Geschehen aufmerksam – die Gruppe lief in unterschiedliche Richtungen davon.

Verdächtige gehen nach Messerattacke in Braunschweiger Notaufnahme

Die Polizei fahndete mit mehreren Funkstreifenwagen nach den Tätern, konnte sie jedoch nicht aufspüren. Der 16-jährige Braunschweiger musste wegen der Handverletzungen stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden.

In den frühen Abendstunden sind laut Polizei zwei 15- und 16-jährige Jugendliche mit leichten Verletzungen in der Notaufnahme eines Krankenhauses erschienen. Das Verletzungsbild und das Erscheinungsbild passte auf die Beschreibungen des Vorfalls am Mittag. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Jugendlichen.

Tatmotiv und Grund für die Auseinandersetzung will die Polizei nun ermitteln.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de