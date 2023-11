Hildesheim. Stundenlang fahndete die Polizei in Hildesheim nach dem Verdächtigen – und nahm ihn am späten Donnerstagabend fest. Der Blaulicht-Überblick.

Mit einem Messer hat ein Mann in Hildesheim drei Menschen angegriffen und verletzt. Stundenlang wurde nach dem mutmaßlichen Angreifer gesucht, bevor er am späten Donnerstagabend in der Innenstadt festgenommen wurde, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Hintergründe der Taten waren zunächst unklar.

Der Mann soll nach ersten Erkenntnissen am Donnerstagnachmittag einen 69 Jahre alten Kioskbetreiber sowie dessen Lebensgefährtin mit einem Messer attackiert haben. Bei dem Angriff in dem Kiosk sei die 56-jährige Frau schwer, ihr Lebensgefährte leicht verletzt worden, hieß es.

Ermittlungen hätten ergeben, dass der mutmaßliche Angreifer bereits zuvor am Hildesheimer Hauptbahnhof einen Mann mit einem Messer attackiert und leicht verletzt habe. Ein Zeuge in dem Kiosk habe den Angreifer dann später identifiziert.

Northeim: Ladendiebin lässt auf der Flucht Fünfjährigen zurück

Eine ertappte Ladendiebin hat auf der Flucht ihren kleinen Sohn in einem Northeimer Schuhgeschäft zurückgelassen. Am Donnerstag habe ein Mitarbeiter beobachtet, dass die Frau Schuhe in ihre Handtasche steckte und den Laden verlassen wollte – ohne zu bezahlen, teilte die Polizei mit. Der Mitarbeiter nahm die Schuhe im Wert von 45 Euro aus der Tasche, die Frau flüchtete, der Fünfjährige blieb zurück.

Polizeibeamte nahmen das Kind in Obhut. Eine nicht beteiligte Bekannte der Frau informierte die Mutter, schließlich kam auch die 19-Jährige, gegen die ein Verfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet wurde. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Lammspringe: Baum fällt auf Straße – ein Verletzter bei Verkehrsunfall

Im Landkreis Hildesheim ist am Freitagmorgen ein Baum auf die Landesstraße 488 nahe Lammspringe gekippt. Im Anschluss fuhr ein Auto gegen den Stamm. Der Fahrer wurde verletzt und später per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Dunkelheit war das Hindernis auf der Straße nicht erkennbar gewesen, teilt die Hildesheimer Polizei mit.

Am Auto entstand ein Totalschaden von zirka 3000 Euro, Betriebsstoffe traten großflächig aus. Eine Spezialfirma wurde hinzugezogen. Die Straße sollte bis in den Vormittag gesperrt bleiben.

Ein auf die Landesstraße 488 gefallener Baum hat am Freitag einen Unfall verursacht. Ein Autofahrer wurde verletzt, als er den Stamm in der Dunkelheit überfuhr. © Polizeiinspektion Hildesheim | Polizeiinspektion Hildesheim

Kreis Stade: Frontalzusammenstoß auf B73 – zwei Schwerverletzte

Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 73 im Landkreis Stade schwer verletzt worden. Ein 62-jähriger Mann war mit seinem Auto am Donnerstagnachmittag bei Buxtehude aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend sei der Wagen mit dem Auto eines 30 Jahre alten Fahrers frontal zusammengestoßen.

Beide Männer wurden den Angaben zufolge in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von Einsatzkräften befreit werden. Danach wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Die B73 war etwa drei Stunden voll gesperrt.

Osnabrück: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Osnabrück hat ein Motorradfahrer nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen erlitten. Aus zunächst ungeklärter Ursache seien das Motorrad des Mannes und ein Auto am Morgen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Freitag mit. Polizei und Rettungsdienst samt Notarzt sind den Angaben zufolge am Unfallort. Die Unfallaufnahme dauerte zunächst an.

dpa/red