Braunschweig. Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 3. auf den 4. Januar Feuer in einem Fahrradschuppen gelegt – die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 3. auf den 4. Januar, gegen kurz nach 1 Uhr, ein Feuer in einem hölzernen Fahrradschuppen gelegt. Das berichtet die Polizei. Gegen 1.30 Uhr meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Paulikirche, dass es vor dem Haus brennen soll.

Fahrradschuppen brennt Lichterloh in Braunschweig – Polizei sucht Zeugen

Bei der Ankunft der Feuerwehr brannte der Fahrradschuppen bereits lichterloh. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, trotzdem wurden der Fahrradschuppen und die darin befindlichen Fahrräder völlig zerstört. Zudem entstand Gebäudeschaden an dem angrenzenden Mehrfamilienhaus. Verletzt wurde niemand.

Durch einen Gutachter wurde im Nachgang festgestellt, dass das Feuer innerhalb des Schuppens vorsätzlich gelegt worden war. Personen, die im besagten Zeitraum Beobachtungen im Bereich der Paulikirche gemacht haben, werden deshalb gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0531) 4762516 zu melden.

red