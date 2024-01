Braunschweig. Dann kommt weniger Wasser aus den Harzer Talsperren. Stattdessen wird Grundwasser aus dem Kreis Wolfenbüttel eingespeist.

Wenn alles läuft wie geplant, dann fließt aus den meisten Wasserhähnen in Braunschweig im Februar ein neuer Wassermix. Bislang kommt das Trinkwasser zu 98,5 Prozent aus dem Harz – aus der Eckertalsperre und der Granetalsperre. Die restlichen 1,5 Prozent werden im Wasserwerk am Bienroder Weg aus Grundwasser gewonnen. Künftig sinkt der Anteil des Harzwassers auf rund zwei Drittel der insgesamt benötigten Menge. Ein Drittel wird dann durch Grundwasser aus dem Wasserwerk in Börßum im Landkreis Wolfenbüttel ersetzt.