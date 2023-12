Braunschweig. Das Studierendenwerk bietet ab Januar wieder abends zwei Gerichte an. Das Angebot gibt‘s schon sehr bald wieder in Braunschweig.

Studierende, die abends noch lange Vorlesungen haben oder schlicht keine Lust zu kochen, dürfte diese Nachricht freuen: Zum 8. Januar bietet die Mensa 1 des Studierendenwerks wieder Abendessen an. Von montags bis donnerstags, 16 bis 19.30 Uhr, gibt es dann in der Mensa täglich zwei Essen, eines davon das auf 2,50 Euro vergünstigte Niedersachsenmenü.

Die Essensausgabe befindet sich im ehemaligen Gemüsegarten, der über den Mensa-Zugang an der Katharinenstraße zu finden ist. „Den Wunsch nach einer Abendmensa hatten in den vergangenen Wochen viele Studierende an uns herangetragen. Nach dem erfolgreichen Start der Abendmensen in Lüneburg und Hildesheim, ist jetzt Braunschweig an der Reihe“, schreibt das Studierendenwerk in einer Mitteilung auf seiner Webseite. Da das Mensapersonal gebraucht werde, um den Mittags- und Abenddienst zu besetzen, bleibe die Mensa „360°“ dann geschlossen.

Der Allgemeine Studentische Ausschuss (AStA) der TU Braunschweig begrüßte die Rückkehr der Abendmensa. „Ist denn heute schon Weihnachten?“, kommentierte der AStA die Ankündigung des Studierendenwerks auf Instagram. Ab dem 23. Dezember macht die Mensa 1 jedoch zunächst bis zum 7. Januar Winterpause.