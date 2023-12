Braunschweig. Hilfe in finanzieller Not, kostenfreies Kino, Rechtsberatung: Der Asta-Vorstand über die Angebote an die TU-Studierenden.

Er kritisiert Kostenstellen im Semesterbeitrag, betreibt eine Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt oder hilft Studierenden in finanzieller Not: Der Allgemeine Studierendenausschuss, kurz Asta, ist die Interessensvertretung der Studierenden gegenüber Hochschule und Politik. Der Asta an der TU Braunschweig wird vom Studierendenparlament gewählt. Traditionell ist die Wahlbeteiligung bei den Hochschulwahlen gering. „Wir haben es geschafft, sie von etwa 10 Prozent auf etwa 20 Prozent zu erhöhen“, sagt Nele Schnars, die im Asta-Vorstand ist, in unserem Braunschweig-Podcast „Yes BS“.