Braunschweig. Das Reitturnier findet erst 2025 wieder statt. Die Stadt Braunschweig zeigt sich überrascht von der Entscheidung. Das sind die Gründe.

Das Classico-Reitturnier in Braunschweig wird 2024 pausieren. Nach 20 Auflagen ließen die Umstände im März kein Turnier zu, heißt es von den Veranstaltern. Konkret werden der „Wandel im internationalen Turniersport und unsichere Zeiten“ genannt.

Turnierleiter Axel Milkau erläutert dazu: „Ich bin es gewohnt, Risiken zu trotzen und auf die üblichen Herausforderungen einer Großveranstaltung innovativ zu antworten. Allerdings waren die Jahre seit Corona schon besonders.“ Das 20. Jubiläumsturnier im März 2023 habe das Team mental mehr als sonst gefordert – die finale Absicherung des Events sei erst eine Woche vor Turnierstart gelungen. „Wir hatten Altlasten aus den zwei Corona-Absagen im Gepäck und mussten zudem die Neuauflage absichern – insgesamt ein Volumen von mehr als 1,8 Millionen Euro“, so Milkau weiter. „Umso glücklicher bin ich, dass wir das mit unserem Team und unseren verlässlichen Partnern betriebswirtschaftlich dann doch noch gesund abwickeln konnten.“

Mittlerweile hätten sich „die Zeiten weiterhin geändert und die allgemeinen Unsicherheiten haben auch aufgrund der weltpolitischen Lage deutlich zugenommen“. Die Kosten seien stark gestiegen, der betriebswirtschaftliche Aspekt stelle ein hohes Risiko dar.

Hinzu komme, dass sich der internationale Pferdesport zurzeit „in atemberaubender Geschwindigkeit“ wandele. Milkau: „Das ist eine Entwicklung, der man sich als Veranstalter stellen muss. Wenn wir ein Turnier auflegen, dann möchten wir höchste Qualität garantieren. Im Moment scheint es, als würde unser bisheriges und erfolgreiches Sportkonzept nicht mehr zukunftsfähig sein. Unsere wirtschaftlichen Partner erwarten von uns einen Spannungsbogen über alle Turniertage. Dazu benötigen wir ein Sportkonzept, mit dem sich der Sport selbst inszenieren kann und das von der internationalen Pferdeszene mitgetragen wird.“

Classico-Chef Axel Milkau: Wollen uns auf 2025 konzentrieren

Nach reiflicher Überlegung und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sportlichen Faktoren sei das Risiko, 2024 an den Start zu gehen, zu groß. „Wir möchten uns nun auf 2025 konzentrieren, um dann nach einem Jahr Pause wieder gestärkt zurückzukommen. Der Classico war immer besonders und soll es auch bleiben. Einfach nur ein Turnier zu veranstalten, ist keine Option“, sagt Milkau abschließend.

Die nächste Auflage des Classico in Braunschweig soll vom 7. bis 9. März 2025 stattfinden.

„Auch für uns kommt diese Entscheidung nach der fantastischen Jubiläumsauflage im März dieses Jahres überraschend“, wird Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum zitiert. „Der Classico zeigt nicht nur die Breite der in der Sportstadt Braunschweig beheimateten Sportarten auf internationalem Niveau, sondern bedeutet für unsere Stadt natürlich auch Wirtschaftskraft. Aber wir respektieren die Entscheidung und haben in gemeinsamen Gesprächen mit den Veranstaltern die Perspektiven des Classico erörtert. Sein Fortbestehen liegt uns am Herzen. Die Stadtverwaltung wird wie in den vergangenen Jahren auch künftig die Veranstaltungen nach Kräften unterstützen.“

red