Braunschweig. Wegen zwei Eiszapfen dürfen einige Buden seit dem späten Nachmittag nicht mehr öffnen. So ist die Lage vor Ort.

Bereits am Tag nach der Eröffnung der Braunschweiger Weihnachtsmarktes hat die beliebte Veranstaltung ihren ersten Aufreger. In etwa 50 Metern hatten sich in der Nähe des Dom-Haupteinganges zwei Eiszapfen gebildet, die am Donnerstag für Sperrungen auf dem Markt sorgen. Knapp zehn Stände mussten am späten Nachmittag schließen, weil sie in der Gefährdungszone der Eiszapfen liegen.

Zwischenzeitlich war einer der beiden gut 20 Zentimeter langen Zapfen abgebrochen. Der andere soll nun mit Hilfe eines Krans abgenommen werden, teilten Mitarbeiter des Ordnungsamts auf Nachfrage mit. Auch die Polizei ist vor Ort. Viele Besucher des zur Stunde relativ gut gefüllten Weihnachtsmarktes beobachten das Treiben. Womöglich noch bis etwa 19 Uhr kommt es zu Einschränkungen in dem Bereich.

