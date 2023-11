Braunschweig. Beschäftige in Hochschulen wollen mehr Geld und streiken am Montag in Braunschweig. Wie der Streik läuft und wer noch mit dabei ist.

Der letzte Streik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat, liegt noch gar nicht lange zurück: Am Montag, 13. November 2023, gingen in der Löwenstadt Beschäftige von Hochschulen, Landesbehörden, Universitätskliniken, Staatstheater und Forsten auf die Straße und forderten mehr Gehalt. Und schon am kommenden Montag, 20. November 2023, finden die Warnstreiks ihre Fortsetzung: Am Hochschulaktionstag sind Hochschulbeschäftigte, Beschäftigte des Studentenwerks und beschäftigte Studenten in Braunschweig von Verdi zum ganztägigen Streik aufgerufen.

„Auch die Beschäftigten des Staatstheaters sind wieder zum Streik aufgerufen und und werden sich den Kolleginnen und der Kollegen an der TU anschließen. Ebenso Streikende von IKEA und TK Maxx, die seit Mai für ein Tarifergebnis kämpfen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft Verdi.

Hochschulaktionstag am 20. November: So läuft der Warnstreik am Montag in Braunschweig ab

Worum es den Streikenden geht, die am vergangenen Montag auf die Straße gingen und es am Montag wieder tun werden, ist klar: Sie fordern ein deutliches Lohnplus von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr. Nach zwei ergebnislosen Tarif-Verhandlungsrunden für die Gruppe, der bundesweit rund 1,2 Millionen Beschäftigte angehören, hatte die Gewerkschaft Verdi zuletzt zu Warnstreiks aufgerufen. Nach Verdi-Angaben nahmen am Montag rund 300 bis 400 Menschen – darunter Bedienstete von Hochschulen wie der TU Braunschweig, Landesbehörden, Staatstheater, Landesforsten und Nationalparks an den Kundgebungen und am Protestmarsch durch die Braunschweiger Innenstadt teil.

Im Rahmen des Hochschulaktionstages am Montag, 20. November 2023, werden die Streikenden ab 13 Uhr im Rahmen einer Streikkundgebung auf dem Forumsplatz (Universitätsplatz) in Braunschweig ihren Forderungen erneut lautstark Nachdruck verleihen Mit dabei sind unter anderem der Landtagsabgeordnete Christoph Bratmann (SPD), die Bundestagsabgeordneten Vicor Perli (Linke) und Swantje Schendel (Grüne) sowie Britta Wittner (ver.di-Betriebsgruppe) und Julek Weck (studentische Hilfskraft). Nach der Kundgebung soll es ab 14 Uhr zu einer Demonstrattion ab der TU durch die Innenstadt kommen, die mit einer Abschlusskundgebung vor dem Rathaus (Platz der Deutschen Einheit) endet. Zum Hintergrund: Der Hochschulaktionstag findet bundesweit am 20. November an über 40 Hochschulen statt.

