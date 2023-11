Braunschweig. In der Nacht zu Samstag hat ein Schuppen im Braunschweiger Stadtteil Broitzem gebrannt. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

In der Nacht zu Samstag hat es in Broitzem gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilt, stand gegen Mitternacht ein Schuppen auf einem Privatgrundstück in Vollbrand.

Benzinkanister und Gasflasche erschweren Einsatz in Braunschweig

Ein Trupp startete unter Atemschutz einen Löschangriff und verhinderte somit ein Übergreifen auf die angrenzende Garage und das Wohnhaus. Allerdings war die Hitze so stark, dass das Wohnhaus trotzdem beschädigt wurde, schreibt die Feuerwehr.

Die Löscharbeiten erwiesen sich als schwierig, weil im Schuppen mehrere Kanister Benzin und eine Gasflasche lagerten und direkt den Flammen ausgesetzt waren.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr sowie die Ortsfeuerwehr Rüningen. Die zuständige Ortsfeuerwehr Broitzem befand sich zum Zeitpunkt der Alarmierung bereits in einem Paralleleinsatz.

red