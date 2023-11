Feuer in Braunschweig Brand in Braunschweiger Innenstadt – Küchenzeile brennt

Die Feuerwehr Braunschweig ist am Samstag zu einem Gebäudebrand im Hohetorwall in der Innenstadt alarmiert worden. Dort brannte eine Küchenzeile, die in einer Garage untergebracht wurde. Ein Nachbar wies die Einsatzkräfte nach eigenen Angaben in das Geschehen ein.

Durch das Feuer kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Alle Personen hatten das anliegende Gebäude aber bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Ein Nachbar hatte ebenfalls erste Löschversuche mit Pulverlöschern durchgeführt.

Nach zehn Minuten war der Brand in der Braunschweiger Innenstadt gelöscht

Die Feuerwehr ging mit einem Trupp unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung in die Garage vor. Zeitgleich führten sie Lüftungsmaßnahmen in der Garage durch. So konnte das Feuer nach rund zehn Minuten gelöscht werden. Im Anschluss wurde noch ein Kellerraum und eine anliegende Wohnung vom Brandrauch befreit.

Verletzt wurde durch den Brand niemand. Im Einsatz war der Löschzug der Hauptwache, die Ortsfeuerwehr Rüningen und der Rettungsdienst. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de