Braunschweig Ein eventreiches Halloween-Wochenende steht bevor. Wir geben eine Ausschau über einige schaurig-schöne Veranstaltungen in Braunschweig.

Braunschweig in Gruselstimmung: Wie feiert die Löwenstadt das irische Traditionsfest?

Halloween Halloween in Braunschweig: Hier gibt es die Monster-Partys

Hexen, Vampire und Zombies ziehen an diesem verlängerten Wochenende wieder durch die Straßen Braunschweigs. Ein Großteil der hiesigen Events steht im Zeichen des Grusel-Fests Halloween. Wir geben eine Übersicht, was in den kommenden Tagen in Braunschweig los ist.

Halloween in Braunschweig: Kostümwettbewerbe und Partys

Das Halloween-Wochenende startet am Samstag, 28. Oktober, mit zig Veranstaltungen – unter anderem im „KufA-Haus“, der Studierenden-Kneipe „Schuntille“ und dem „Flamingo Rosso“. Im Gebäude des ehemaligen Kegelbahnhofs in der Kurt-Schumacher-Straße gibt es eine Halloween-Pop-up-Party. „Wir haben hier nun tagelang für die nächste Pop-up-Station dekoriert, um diesen Ort in ein absolutes Halloween-Mekka zu verwandeln“, heißt es seitens des Veranstalters. Start ist um 21 Uhr. Der Einlass ist ab 18 Jahren.

Auch die „Luke 6“ in der Stobenstraße hat sich in ihr Halloween-Gewand geschmissen und für das Event-Wochenende schaurig-leckere Cocktails kreiert. Es darf etwa gewählt werden zwischen einer „Poison Barbie“ oder einer klassischen „Bloody Mary“.

Im „Stereowerk“ in der Böcklerstraße veranstaltet der Verein „BS Oldschool“ gemeinsam mit dem Team der Event-Reihe „N8Flug“ bereits zum achten Mal eine Halloween-Party. Auf zwei Tanzflächen wird eine musikalische Bandbreite von Pop über Rock, Dark Wave bis Evergreens dargeboten. Der Einlass am Samstag, 28. Oktober, ist um 22 Uhr.

Die „Klaue“, ihres Zeichens Braunschweigs „Kult-Kaschemme“, startet auch am Samstag in ihr Halloween-Wochenende. Die Türen öffnen sich ab 21 Uhr. Bis 23 Uhr veranstaltet die Kneipe einen Kostümwettbewerb.

Halloween-Veranstaltungen für Familien

Alle Jahre wieder lädt das Naturerlebniszentrum „Haus Entenfang“ im Nehrkornweg 2 zum Halloween-Aktionstag. In diesem Jahr am Sonntag, 29. Oktober, von 11 bis 16 Uhr. Bastelaktionen, Geschicklichkeitsspiele und Grusel-Lesungen richten sich insbesondere an Familien mit Kindern. Außerdem reichen die Organisatoren Blutpunsch, Hexensuppe und Skelettfinger als Stärkung. Der Eintritt ist frei.

Ein weiteres Halloweenfest für Familien veranstaltet „Papes Gemüsegarten“. Dort können Kinder und Erwachsene beispielsweise Stockbrot über der Feuerschale backen oder ganz klassisch Kürbisse bemalen. Am Dienstag, 31. Oktober, darf jedes kostümierte Kind zudem am Glücksrad drehen. Die Kürbisscheune öffnet am Samstag, Sonntag und am Dienstag von 11 bis 17 Uhr.

Auf der Braunschweiger „Meile“ hält hingegen das „Schwanensee“ für die Nachtschwärmer die Stellung. Los geht es dort um 22 Uhr.

Die größten Halloween-Partys Braunschweigs

Am Montag fährt die Braunschweiger Eventszene dann richtig auf. Unter anderem mit zwei Halloween-Großveranstaltungen im Westen Braunschweigs. Zum einen startet im Millenium Event Center die, laut Veranstalter, „größte Halloween-Party in Braunschweig“. Sechs international und regional bekannte DJs geben sich ab 21 Uhr die Klinke in die Hand. Auch bei diesem Event soll im Laufe des Abends das beste Kostüm gekürt werden. Mitfeiern dürfen alle ab 16 Jahren.

Braunschweigs Großraumdisco „Jolly Time“ verkündet via Instagram „Niedersachsens große Halloween-Party“ auf drei Tanzflächen. Während auf der größten Tanzfläche ein Chartfeuerwerk abgefeuert wird, gibt es in einem der Nebenräume elektronische Musik – genauer: Hardstyle – zum Feiern. Die Party startet am Montag, 30. Oktober, um 22 Uhr. Zutritt ist ab 16 Jahren.

Doch auch andere Clubs in Braunschweig feiern am Montag Halloween – zum Beispiel die „Dax Bierbörse“, „Eule/XO“, der „Brain Klub“, das „Privileg“ und der „Laut Klub“.

Im Astor Filmtheater gibt es passend zu Halloween zwei Sonder-Filmvorführungen. Am Montag zeigt das Kino den Klassiker „Der Exorzist“ (1973) und seine Fortsetzung „Der Exorzist: Bekenntnis“ (2022) in einer Doppelvorführung ab 20.30 Uhr. Am Dienstag, 31. Oktober, flimmert im Astor der nächste Teil des Horror-Schockers „Saw X“ über die Leinwand. Filmstart ist um 20.45 Uhr.

Braunschweigs gruselige Stadtführungen an Halloween

Im „Kult“ gibt es am Dienstag, 31. Oktober, zwei Zaubershows von „The Amazing Nico & Jonas“. Das Besondere: Während die Nachmittagsvorstellung um 15 Uhr für Familien geeignet ist, ist die Vorführung um 20 Uhr eher etwas für Hartgesottene.

Braunschweigs gruseligsten Ecken und Geschichten können bei den Halloween-Stadtführungen entdeckt werden. Die „Gruselführung für Kinder und Jugendliche“ startet am kommenden Dienstag um 16 Uhr am Altstadtrathaus. Die Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson ist erforderlich. Die Führung dauert 1,5 Stunden und kostet 9,50 Euro.

Eine weitere Stadtführung heißt „Von Vampiren und Spukgestalten – Braunschweigs gruselige Seiten“ und findet auch am kommenden Dienstag um 18 Uhr und um 20 Uhr statt. Auch diese Führung dauert 1,5 Stunden, kostet 9,50 Euro und der Treffpunkt ist am Altstadtrathaus.

Der „Kunstladen Punkt“ in der Gliesmaroder Straße zelebriert am 31. Oktober ab 18 Uhr den „Día de los Muertos“ – also den traditionellen mexikanischen Tag der Toten. Der Eintritt ist frei.

Wer noch immer nicht genug vom Feiern bekommt, der kann das Halloween-Fest am Dienstag im „Brain Klub“ ausklingen lassen. Dort dröhnt von 21 Uhr bis 23 Uhr Drum’n’Bass durch die Boxen – mit Option auf Verlängerung. Verkleidungen sind ein Kann, aber kein Muss.





