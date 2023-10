Monster-Grusel-Party steigt im Braunschweiger Kegelbahnhof

Braunschweig Vorgezogene Halloween-Sause in Braunschweig verspricht gespenstische Erlebnisse. Hier alles, was man dazu wissen muss.

Das Gebäude des ehemaligen Kegelbahnhofs in Braunschweig in der Kurt-Schumacher-Straße soll bekanntlich abgerissen werden – die Braunschweiger Vielharmonie-Betreiber initiieren bis dahin „eine kulturelle Zwischennutzung“: Pop-up-Partys! Jetzt ist es wieder so weit: Im Kegelbahnhof auf dem Gelände des Atrium-Bummel-Centers steigt eine Monster-Party, eine vorgezogene Halloween-Sause.

Veranstalter: „Diesen Ort in ein absolutes Halloween-Mekka verwandeln“

„Wir haben hier nun tagelang für die nächste Pop-Up-Station dekoriert, um diesen Ort in ein absolutes Halloween-Mekka zu verwandeln“, erklärt Thorsten Haring laut einer Pressemitteilung. Die Party im ehemaligen Kegelbahnhof stellt er gemeinsam mit seiner Frau Claudia Haring sowie den Betreibern der Vielharmonie auf die Beine.

Am Samstag, 28. Oktober, 21 Uhr (Einlass ab 18 Jahren), ist es so weit: Dann wird an der Kurt-Schumacher-Straße laut Veranstalter „gruselig durch die Nacht gefeiert“.

Im Juni war der frühere Kegelbahnhof zu neuem Leben erweckt worden: Jean-Luc Hänel und Corbinian Höhne, Betreiber der Vielharmonie, haben ihn bis zum Abriss im Jahr 2024 gemietet – und laden hier in unregelmäßigen Abständen zu Pop-Up-Partys ein.

Das Interesse ist groß - diese Pop-Up-Partys finden vielleicht nur ein Mal statt

Der Reiz sei groß, erklären sie. „Vermutlich finden die jeweiligen Partyformate hier jeweils nur einmalig oder wenige Male statt, denn irgendwann in 2024 wird absehbar Feierabend sein“, so Hänel. Deshalb sei das Interesse an diesen Formaten auch groß.

Nicht nur der Kegelbahnhof verspricht demnach einen gruseligen Halloween-Look. „Auch eine Verkleidung der Gäste ist gern gesehen – es ist aber freilich kein Muss“, meint Haring. Für die passenden Beats sei gesorgt.

Karten für die „Pop Up Station Halloween Party“: 15 Euro. Weitere Informationen auf der Instagram-Seite @always.watch.out

red

