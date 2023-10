Alles zum Semesterstart an der HBK Braunschweig

Braunschweig Erstiwoche, Rundgänge, die beliebtesten Studiengänge und was sonst an der Hochschule für Bildende Künste (HBK) in Braunschweig wichtig ist.

Die Hochschule für Bildende Künste (HBK) in Braunschweig startet am Montag, 23. Oktober, in die Vorlesungszeit des Wintersemesters. Für die Erstsemesterstudierenden hat das Studienhalbjahr bereits am 16. Oktober mit der Einführungswoche begonnen. Zum Semesterstart gibt’s von uns die wichtigsten Fakten rund um die HBK inklusive einer Übersicht über besondere Veranstaltungen an der Hochschule und einen Guide, wo Studierende am besten feiern gehen können.

Wie viele Studierende gibt es an der HBK Braunschweig?

Insgesamt sind aktuell 931 Studierende an der HBK eingeschrieben. In diesem Semester kamen 154 Studienanfängerinnen und -anfänger im Grundstudium (z.B. Bachelor) und 76 neue Masterstudierende beziehungsweise Meisterschülerinnen und -schüler hinzu. Damit ist die Anzahl der Studierenden insgesamt im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Damals studierten 957 Menschen an der HBK. Allerdings können aktuell noch Studierende nachrücken. An der HBK sind 96 internationale Studierende eingeschrieben.

Die drei Studiengänge mit den meisten Studierenden sind:

Diplom Freie Kunst Bachelor Medienwissenschaften Bachelor Visuelle Kommunikation

Die beiden erstgenannten sind auch die Studiengänge mit den meisten Bewerbungen auf einen Studienplatz.

Hoher Frauenanteil an der HBK Braunschweig steigt noch weiter

Etwa 70 Prozent der Studierenden an der HBK sind Frauen. Bei den Studienanfängerinnen und -anfängern sind es sogar drei Viertel der Studierenden. Am höchsten ist der Frauenanteil mit 83 Prozent im Studiengang Visuelle Kommunikation, am niedrigsten mit 60 Prozent in Freie Kunst.

Die wichtigsten Veranstaltungen im Laufe des Wintersemesters an der HBK Braunschweig:

Für Erstis : Am 20. Oktober fährt ein Shuttle-Bus alle interessierten Erstsemester-Studierenden zum Kunstmuseum in Wolfsburg. Dort können die Studierenden die aktuelle Ausstellung besuchen und zu verschiedenen Themen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Museums ins Gespräch kommen.

: Am 20. Oktober fährt ein Shuttle-Bus alle interessierten Erstsemester-Studierenden zum Kunstmuseum in Wolfsburg. Dort können die Studierenden die aktuelle Ausstellung besuchen und zu verschiedenen Themen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Museums ins Gespräch kommen. Vom 21. Oktober bis zum 12. November stellen die Meisterschüler der HBK im Kunstverein Braunschweig am Lessingsplatz 12 ihre Arbeiten unter dem Titel „Tender Seeds in Fragile Spaces“ aus. Eröffnung ist am 20. Oktober um 19 Uhr.

Vom 25. Oktober bis zum 10. November gibt es eine Abschlussausstellung der Dorothea-Erxleben Stipendiatinnen der HBK in der Hochschulgalerie. Eröffnung ist am 24. Oktober, 19 Uhr. Das Stipendium soll Künstlerinnen auf Hochschulprofessuren vorbereiten und so zu einem höheren Frauenanteil an den Lehrstühlen beitragen.

Vom 30. November bis zum 2. Dezember veranstaltet der Förderkreis der HBK einen Kunstmarkt in der Montagehalle der Hochschule. Eröffnung ist um 18 Uhr.

Zum Thema „Wie kann sich eine Kunsthochschule für Klimagerechtigkeit einsetzten?“ findet am 6. Dezember eine öffentliche Tagung in der Aula der HBK Braunschweig statt. Bei Vorträgen, Aktionen und Paneldiskussionen debattieren Künstlerinnen und Künstler sowie Vertreterinnen und Vertreter von Kunstinstitutionen über Klimaschutz und was der Leugnung des menschengemachten Klimawandels entgegengesetzt werden kann.

Das ist außerdem neu an der HBK zum Wintersemester:

Fünf neue Professorinnen und Professoren begrüßt die Hochschule zum neuen Semester. Das Institut Freie Kunst ist nun wieder voll besetzt. Neu berufen wurden dort Antje Majewski, Jens Brand, Lutz Braun und Nasan Tur. Am Institut für Kunstwissenschaft lehrt fortan Dr. Ursula Ströbele.

