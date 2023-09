Herbst und Winter Weihnachtszeit in Braunschweig: Termine auf einen Blick

Auch der schönste Spätsommer kann nicht darüber hinwegtäuschen: Bald schon wird es herbstlich, adventlich, weihnachtlich. Die wichtigsten Termine in Braunschweig stehen bereits fest. Wir geben hier einen Überblick, worauf Sie sich freuen können.

In Kürze ist Buchungsstart für die Braunschweiger Weihnachtsmarktflöße

Heinrich, Beatrix, Mathilde und Otto kommen zurück, wie das Braunschweiger Stadtmarketing jetzt ankündigt. „Auch in diesem Jahr laden die vier Weihnachtsmarktflöße im Burggraben dazu ein, mit Freundinnen und Freunden, der Familie oder Kolleginnen und Kollegen eine entspannte Zeit auf dem Weihnachtsmarkt zu genießen“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Flöße sind ab dem 10. Oktober um 10 Uhr unter www.braunschweig.de/weihnachtsmarktfloss und in der Touristinfo, Kleine Burg 14, buchbar.

„Schnell sein lohnt sich“, empfiehlt Nina Fritzler, Bereichsleiterin beim Stadtmarketing. „Die Flöße sind jedes Jahr ein beliebter Treffpunkt für Gruppen und gerade die Wochenenden und Abendstunden sind schnell ausgebucht.“ Gruppen von 10 bis 20 Personen können sich die überdachten Flöße für mindestens eine und maximal zwei Stunden sichern. Termine gibt es vom 30. November bis zum 28. Dezember – auf den Flößen Beatrix, Mathilde und Otto zwischen 14 und 21 Uhr sowie am Eröffnungstag am 29. November ab 18 Uhr. Heinrich steht den ganzen Tag über für spontane Besucherinnen und Besucher zur Verfügung. Der Stundenpreis von 15 Euro pro Floß ist bei der Buchung zu bezahlen.

Vorverkauf für das Braunschweiger Neujahrskonzert 2024 startet

Am 2. Januar 2024 laden die Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH und das Staatsorchester Braunschweig wieder zum traditionellen Neujahrskonzert ein. Wegen der bevorstehenden Sanierung der Stadthalle findet es zum zweiten Mal in der Volkswagen-Halle statt. Stadthallen-Geschäftsführer Stephan Lemke kündigt an, dass die VW-Halle den Konzertraum mit 2000 Plätzen gegenüber dem Vorjahr noch optimieren werde.

Unter der Leitung von Srba Dinić präsentiert das Staatsorchester Werke von Schostakowitsch, Weill, Khachaturian, Grieg, Tschaikowski, Smetana, Tschaikowski, Bernstein und Prokofiev. Der Titel des Neujahrskonzertes – „Aufforderung zum Tanz“ – gehe auf das gleichnamige berühmte Werk von Carl-Maria Weber zurück, in dem Weber die verschiedenen Stadien einer Tanzszene musikalisch beschreibt.

Der Vorverkauf für das Neujahrskonzert startet am 30. September. Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufskassen erhältlich. Das erste Mal werden in zwei Kategorien Schüler- und Studentenrabatte angeboten.

Das Neujahrskonzert 2023, hier mit Bariton Paul Armin Edelmann. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Mumme-Genussmeile in der Braunschweiger Innenstadt

Vom 3. bis 5. November findet die „Mummegenussmeile“ in der Innenstadt statt. Außerdem öffnen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte. Wie immer dreht sich dann (fast) alles um den einstigen Braunschweiger Exportschlager, die Mumme.

Wintertheater im Spiegelzeit: Anfang November geht‘s los

Für viele Braunschweigerinnen und Braunschweiger gehört das Wintertheater inzwischen zur Adventszeit wie Weihnachtsbaum und Glühwein. Vom 10. November bis zum 23. Dezember verwandelt sich der Platz an der Martinikirche erneut in einen winterlichen Schauplatz mit dem Wintertheater im Spiegelzelt in der Mitte. Christian Eitner und Peter Schanz haben wieder ein neues Stück inpetto („Stille Nacht in Gliesamrode“, bereits ausverkauft), außerdem altbekannte Klassiker und ein Konzert.

Karten gibt es noch für „Ölper Zwölf Pöints“, den Braunschweiger Heimatabend „Winterklater“ und „Die Braunschweiger Weihnachtsgeschichte“. Den Abschluss im Wintertheater macht das Christmas Soul-Konzert. Der Leadsänger der Jazzkantine, Albert N’sanda, stimmt sein Publikum gemeinsam mit weiteren Musikerinnen und Musikern im Rahmen eines besinnlichen Soulabends auf Weihnachten ein. Tickets gibt es online unter https://tickets.wintertheater.de/, in der Konzertkasse in den Schlossarkaden und telefonisch unter 0531/310 55 310.

Snodekk lädt zu Glühwein und Eisstockschießen ein

Das Snodekk – die Winterdachterrasse auf dem Parkhaus Steinstraße – öffnet am 21. November. Nicolas Petrek und sein Team laden dann wieder in das kleine „Winter-Wonderland“ im Kultviertel ein. Wie in den vergangenen Jahren soll es ein Kinderkarussell geben, außerdem ist erneut Eisstockschießen angesagt. Wer ganz sicher gehen will, kann schon jetzt Plätze buchen: https://snodekk.de/

Die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 16.30 bis mindestens 22 Uhr, Samstag 14 bis mindestens 22 Uhr, Sonntag 14 bis mindestens 20 Uhr. Letzter Öffnungstag ist der 23. Dezember 2023.

Auf dem Snodekk soll auch wieder ein Kinderkarussell aufgebaut werden. Foto: Andreas Rudolph / Veranstalter

Eiszauber auf dem Braunschweiger Kohlmarkt startet Ende November

Die Eisbahn auf dem Kohlmarkt startet am 23. November in die Saison. Bis zum 8. Januar können Besucherinnen und Besucher bei Beate Wiedemann und ihrem Team dann wieder ihre Runden drehen. Der „Eiszauber“ lädt zum Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen und zum gemütlichen Beisammensein im Ambiente einer rustikalen Almhütte.

Schlittschuhlaufen: Montag bis Freitag 13.45 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 10.15 bis 22 Uhr. In den Weihnachtsferien 10.15 bis 22.00 Uhr. Am 24. Dezember ist die Eisbahn geschlossen, am 31. Dezember bis 16.45 Uhr geöffnet.

Preise: Erwachsene 5 Euro, Kinder (bis einschließlich 14 Jahre) 4,50 Euro. Schlittschuhverleih 4 Euro. Schulklassen erhalten vergünstigten Eintritt. Es gibt auch Familien- und Kombikarten.

An den Vormittagen können Schulklassen und Kindergärten die Eisfläche nach vorheriger Anmeldung nutzen (Reservierung zwischen 8.30 und 15 Uhr für jeweils 75 Minuten).

Weitere Informationen: (0531) 380 89 50 und www.eiszauber-braunschweig.de/

Die Eisbahn auf dem Braunschweiger Kohlmarkt lockt jedes Jahr viele Gäste. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Braunschweiger Weihnachtsmarkt öffnet am 29. November

Nur noch zwei Monate, dann öffnet der Weihnachtsmarkt rund um den Braunschweiger Dom und die Burg Dankwarderode sowie auf dem Platz der Deutschen Einheit. Vom 29. November bis zum 29. Dezember präsentieren sich rund 130 Stände mit Kunsthandwerk, Schmuck, weihnachtlichen Leckereien und kulinarischen Spezialitäten.

Für die Kleinen gibt es ein kostenloses Kinderprogramm, unter anderem mit Puppentheater. Außerdem lädt die Weihnachtswerkstatt zum Staunen, Malen und Basteln ein. Vom 8. bis zum 19. Dezember findet die Weihnachtskulturwoche statt: Besucher können dann Orgelkonzerten, Quempas-Gesang und den Weihnachtsoratorien im Dom lauschen. Auch darüber hinaus bietet der Dom in der Adventszeit ein umfangreiches Programm an.

Wer einen Panoramablick auf die erleuchtete Innenstadt und den Weihnachtsmarkt aus 61 Metern Höhe erleben will, kann sich zur Führung „Blick vom Rathausturm“ anmelden. Wer es lieber bodenständig mag, ist bei der Führung „Weihnachtlicher Stadtspaziergang“ gut aufgehoben – am Altstadtrathaus entlang, vorbei an der Martinikirche und dem Marienbrunnen bis zum Weihnachtsmarkt.

Am Eröffnungstag, 29. November, geht es um 17.45 Uhr los. Die Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 bis 21 Uhr, Sonn- und Feiertag 11 bis 21 Uhr, 29. Dezember 10 bis 20 Uhr. An Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag herrscht wie immer Marktruhe.

Übrigens: Die Stadtverwaltung freut sich über Spenden von großen Nadelbäumen für die Gestaltung des Weihnachtsmarktes. Für Baumspenden kann man sich per E-Mail mit einem Foto des Baumes an

Jörg Ulber vom Fachbereich Stadtgrün wenden: joerg.ulber@braunschweig.de

Der Braunschweiger Weihnachtsmarkt vom Rathausturm aus fotografiert – hier mit Burgplatz, Burg und Ruhfäutchenplatz. Foto: Cornelia Steiner / FMN

Braunschweiger Studio-Bühne spielt ihr Weihnachtsmärchen

Vier Tage, neun Aufführungen: Vom 1. bis 4. Dezember spielt die Studio-Bühne Braunschweig ihr Weihnachtsmärchen „Rumpelstilzchen“ (von Marianne Opterwinkel, frei nach Gebrüder Grimm) im Kinder- und Jugendzentrum Mühle. Das Stück hat drei Akte. Die Spieldauer beträgt 80 Minuten. Es gibt zwei Pausen von je ca. 15 Minuten. Tickets gibt es für 6 Euro: www.studio-buehne.de/tickets

Komödie am Altstadtmarkt: Weihnachten bei Michel aus Lönneberga

Nach dem Kinderbuch von Astrid Lindgren zeigt die Komödie am Altstadtmarkt das Stück „Weihnachten bei Michel aus Lönneberga“. Es spielt das Ensemble des Wittener Kinder- und Jugendtheaters. Das Familien-Weihnachtstheater für Kinder ab 4 Jahren ist vom 4. bis 6. Dezember zu erleben. Alles Wichtige zu Tickets und Terminen.

Weihnachtsmarkt auf Gut Steinhof

Das LandtechnikmuseumGut Steinhof an der Celler Heerstraße 336 lädt am 10. Dezember von 11 bis 17 Uhr zum Weihnachtsmarkt ein. Kunsthandwerker zeigen zwischen alten Maschinen und auf dem Hof ihre Waren. Leckere Speisen und Glühwein runden das Angebot ab. Der Weihnachtsmann kommt und nimmt die Wünsche der kleinen Besucher auf. Um 14 Uhr spielt der Posaunenchor der Wicherngemeinde Braunschweig weihnachtliche Lieder.

Viel Weihnachtliches im Theater Fadenschein

Das Figurentheater Fadenschein am Bültenweg hat mehrere winterlich-weihnachtliche Stücke im Programm, zum Beispiel „Die Wichtelmänner“ ab 25. November, „Es klopft bei Wanja in der Nacht“ ab 2. Dezember, „Herr Eichhorn und der erste Schnee“ ab 6. Dezember, „Lichtgestöber – Schneegefunkel“ ab 10. Dezember, „Weihnachten im Tal der Trolle“ am 14. Dezember und die „Weihnachtsgans Auguste“ ab dem 20. Dezember. Mehr Infos finden Sie hier.

Weihnachtsstück im Braunschweiger Staatstheater

Das Junge Staatstheater zeigt in diesem Jahr „Das doppelte Lottchen“ von Erich Kästner als Familienstück zur Weihnachtszeit. Die Premiere ist am 19. November. Alle Infos zu Tickets und Terminen finden Sie hier.

