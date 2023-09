Schwerer Unfall mit drei Lkws auf A2: Ein Verletzter

Auf der A2 in Richtung Hannover ist es in Höhe des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg am Donnerstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei gegenüber unserer Zeitung berichtet, seien drei Lkw an dem Unfall beteiligt gewesen. Erst in der vorherigen Woche war ein Lkw-Fahrer ganz in der Nähe bei einem Unfall verstorben. Ein Mensch wurde nach aktuellem Stand leicht verletzt, eine weitere Person sei eingeklemmt, aber ansprechbar. Rettungswagen, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort, die A2 bleibt in Fahrtrichtung Hannover vorerst voll gesperrt.

Unfall auf A2 in Höhe des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg: Ladung auf Fahrbahm verteilt

Zu den Hintergründen ist aktuell noch nichts bekannt. Allerdings haben die Sattelschlepper nach Angaben eines Braunschweiger Polizeisprechers einen großen Teil ihrer Ladung verloren. Die sei nun auf der Autobahn verteilt. Wie lang der Einsatz und damit die Sperrung noch laufen, könne noch nicht gesagt werden, so der Sprecher.

Die Autobahnpolizei hatte ebenfalls in der vergangenen Woche vor erhöhter Unfallgefahr auf der A2 wegen einer Vielzahl von Baustellen gewarnt.

