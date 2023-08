Braunschweig: „Letzte Generation“ blockiert Wolfenbütteler Straße

Die „Letzte Generation“ blockiert am Donnerstag die Wolfenbütteler Straße in Braunschweig.

Erneut blockieren Anhänger der Gruppe „Letzte Generation“ den Verkehr in Braunschweig. Wie Polizeisprecher Dirk Oppermann auf Anfrage mitteilt, befinden sich seit 16.18 Uhr insgesamt zwölf Klimaaktivistinnen und -aktivisten auf der Wolfenbütteler Straße in Höhe Heinrich-Büssing-Ring. Acht davon hätten sich festgeklebt – vier pro Fahrtrichtung. Die Polizei sei vor Ort und prüfe, welche Umleitungen eingerichtet werden können.

In einer aktuellen Pressemitteilung begründet die „Letzte Generation“ die aktuelle Blockade auf diese Weise: „Heute feiern wir 75 Jahre Grundgesetz. Die Verantwortlichen in der Politik haben alle einen Eid auf die Verfassung geschworen, auch OB Kornblum. Grundgesetz Artikel 20a verpflichtet die Regierung zu umfassender Verantwortung: ,Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen.‘ Doch die Regierung verweigert sich ihrer verfassungsgemäßen Pflicht, die Lebensgrundlagen zu schützen.“

Letzte Generation: Klimagesetz wird weiter ausgehöhlt

Sie verweisen auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2021, wonach das Klimaschutzgesetz der Regierung nicht ausreicht, um der von der Verfassung gebotenen Verpflichtung nachzukommen, Leben und Gesundheit vor den Gefahren des Klimawandels zu schützen. „Das unzureichende Klimaschutzgesetz wurde allerdings nicht nachgebessert – im Gegenteil, es wurde im Sommer 2023 noch weiter ausgehöhlt und die im Juli 2023 vorzulegenden Sofortprogramme ,Verkehr und Gebäude‘ wurden schlicht und einfach nicht erstellt“, so die „Letzte Generation“.





Die Klimaaktivisten kritisieren erneut, dass Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum im Gegensatz zu seinem Amtskollegen Belit Onay in Hannover nicht darauf eingeht, ihre Forderung nach einem Gesellschaftsrat zu unterstützen. In Braunschweig drohen den Aktivisten stattdessen seit kurzem Bußgelder bis zu 3000 Euro, wenn sie unangemeldet auf den Straßen unterwegs sind.

Klimaaktivisten nehmen Bußgelder in Kauf

Doch das hält die „Letzte Generation“ nicht vom Protestieren ab. Die aktuelle Blockadeaktion ist die zweite seit Inkrafttreten der Allgemeinverfügung. Vergangene Woche hatten sie ebenfalls auf der Wolfenbütteler einen „Slow Walk“ durchgeführt. Da sich dabei niemand angeklebt hatte, war der Verkehr nur kurzzeitig beeinträchtigt.

In ihrer Pressemitteilung bekräftigen die Klimaaktivisten: „Die Proteste der Letzten Generation sind unignorierbar. Sie konfrontieren mit der absoluten Dringlichkeit der Klimakrise und wecken unangenehme Gefühle wie Schuld und Scham. Aber die Folgen der Klimakrise sind noch viel unangenehmer.“ Die Proteste seien eine öffentliche Ermutigung: „Das Schlimmste lässt sich noch verhindern.“

Der Artikel wird aktualisiert.

