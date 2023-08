Die Gruppe „Letzte Generation“ blockiert an diesem Mittwoch erneut den Verkehr in Braunschweig mit einer unangemeldeten Kundgebung. Wie die Klimaaktivisten in einer Pressemitteilung kurz nach 16 Uhr kundtun, findet aktuell eine „Laufblockade“ auf der Wolfenbütteler Straße stadtauswärts statt. Als Anlass wird der „Erdüberlastungstag“ am heutigen 2. August genannt – der Tag, an dem die globalen Ressourcen, die sich innerhalb eines Jahres regenerieren können, erschöpft sind. „Das heißt, wir verbrauchen im weltweiten Durchschnitt pro Jahr so viel Ressourcen, dass wir ca. 1,7 Erden bräuchten“, schreiben die Klimaaktivisten.





Jonas Ebert (21) wird mit diesen Worten zitiert: „Würden alle Menschen auf der Erde so leben wie wir hier in Deutschland, wäre das Jahresbudget an Ressourcen der Erde dieses Jahr bereits am 4. Mai erschöpft gewesen. Es bräuchte drei Erden, um unseren Lebensstil zu erhalten. Doch uns steht nur diese eine Erde zur Verfügung, sie ist unsere Heimat und unsere Lebensgrundlage, und sie wird stark überlastet; dies wirkt sich sichtbar in immer stärker zunehmenden Umweltproblemen aus.“

Klimaaktivistin: Bundesregierung verstößt weiterhin gegen die Verfassung

Die Lehrerin Maria Heß (58) sagt laut der Pressemitteilung: „Heute ist der Earth Overshoot Day. Doch die Politik ignoriert die Bedrohung unserer Lebensgrundlagen und unserer Zivilisation durch die Klimakrise: Weder die Bundesregierung noch die Stadt Braunschweig ergreifen effektive Maßnahmen, den verschwenderischen Umgang mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, einzudämmen. Es fehlt ganz offenbar am politischen Willen: Die Bundesregierung verstößt weiterhin gegen ihre eigenen Gesetze und gegen die Verfassung. Ich frage Sie: Wo bleibt der Aufschrei der Medien? Wo bleibt der Aufstand der Gesellschaft? Wo bleibt der Protest der Opposition?“

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Protestaktion nehmen mit der erneuten unangemeldeten Versammlung Bußgelder bis zu 3000 Euro in Kauf. Damit will die Stadt seit Kurzem härter gegen die „Letzte Generation“ vorgehen.

