Lechner-Figuren in Braunschweig beschädigt Polizei sucht Zeugen

Die Skulpturen „Alltagsmenschen in Braunschweig“ von Christel und Laura Lechner: Vor dem Altstadtrathaus kann man sich zu Lechners Alltagsmenschen mit auf die „Sofagruppe“ setzen. Zwei der Figuren in der Innenstadt wurde von Unbekannten nun schwer beschädigt.

Unbekannte haben an den Kunstfiguren in Braunschweig einen hohen Schaden verursacht. Das berichtete die Polizei am Montag. In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben die Unbekannten demnach an verschiedenen Stellen in der Innenstadt die sogenannten „Alltagsmenschen“ der Künstlerin Lechner beschädigt.

Zum einen ist eine Kunstfigur am Altstadtmarkt betroffen. Hier wurde ein auf einem Sofa sitzender Mann aus den Verankerungen gerissen. Weiterhin wurde die Figur in mehrere Teile „zerlegt“, wodurch sie nahezu vollständig zerstört wurde, teilte ein Polizeisprecher mit. Des Weiteren ist eine Figur auf dem Schlossvorplatz betroffen. Hier wurde einer Figur, die an einer Tafel sitzt, das Bein abgerissen.

Der Schaden beläuft sich den Schätzungen der Polizei zufolge auf eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei leitete in beiden Fällen Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0531 4763115 im Polizeikommissariat Mitte zu melden.

red

