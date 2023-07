Alle Lechner-Figuren in Braunschweig in der Übersicht

Alle Lechner-Figuren in Braunschweig in der Übersicht

Alle Lechner-Figuren in Braunschweig in der Übersicht

Alle Lechner-Figuren in Braunschweig in der Übersicht

Alle Lechner-Figuren in Braunschweig in der Übersicht

Alle Lechner-Figuren in Braunschweig in der Übersicht

12. Im Nachtleben wie am helllichten Tag steht der „Mann mit roter Kappe“ mit stoischer Gelassenheit am Ringerbrunnen.

Alle Lechner-Figuren in Braunschweig in der Übersicht

Alle Lechner-Figuren in Braunschweig in der Übersicht

Alle Lechner-Figuren in Braunschweig in der Übersicht

Alle Lechner-Figuren in Braunschweig in der Übersicht

Alle Lechner-Figuren in Braunschweig in der Übersicht

Alle Lechner-Figuren in Braunschweig in der Übersicht

Alle Lechner-Figuren in Braunschweig in der Übersicht

Alle Lechner-Figuren in Braunschweig in der Übersicht

Alle Lechner-Figuren in Braunschweig in der Übersicht

Alle Lechner-Figuren in Braunschweig in der Übersicht

Alle Lechner-Figuren in Braunschweig in der Übersicht

Alle Lechner-Figuren in Braunschweig in der Übersicht

Kunst für alle Skulpturensuche in Braunschweig: Wo stecken all die Lechners?

Na, haben Sie schon alle Standorte der „Alltagsmenschen“ im Braunschweiger Stadtbild entdeckt? Auch den Fußballer, der sich etwas zurückgezogen von der Öffentlichkeit im Garten der ehemaligen „Brücke“ im Steintorwall eine Verschnaufpause gönnt? Wenn Sie bislang nicht vollumfänglich fündig wurden: Hier wird Ihnen geholfen – mit einer nummerierten Übersicht aller Figuren und ihrer Standorte.

Mehr als 50 Skulpturen haben die Beton-Künstlerinnen Christel und Laura Lechner an 18 Orten aufgestellt. Nicht wahllos, wie Kurator Olaf Jaeschke betont. Vielmehr hatten Mutter und Tochter aus Witten in Nordrhein-Westfalen die Braunschweiger Innenstadt mit aufmerksamem Blick durchstreift, um jede Skulptur am wirkungsvollsten platzieren zu können.

Mehr als drei Monate lang stehen die Lechner-Figuren in Braunschweig

Noch bis 25. Oktober stehen, sitzen und liegen die beliebten Gestalten in der Gegend rum, um sich widerstandslos von jedem Passanten fotografieren zu lassen. Dann werden sie wohl weiterziehen in eine andere Stadt. Lechner-Leute stehen in diesem Jahr auch in Fulda, Rees am Rhein und auf Sylt.

Das Braunschweiger Stadtmarketing bietet in den Sommerferien öffentliche Führungen zu den Figuren an. Buchen kann man sie über die Webseite www.braunschweig.de/sf-alltagsmenschen.

Standorte Alltagsmenschen online Foto: Jürgen Runo / FMN

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de