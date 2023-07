Schläge nach Stofftiger-Diebstahl aus Braunschweiger Schloss

Am Mittwochabend wurde durch eine Personengruppe von acht bis zehn Personen ein mannsgroßer Stofftiger aus einem Geschäft in den Schloss-Arkaden gestohlen. Durch drei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnte die Personengruppe auf dem Schlossvorplatz am Bohlweg gestellt werden, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Die drei Mitarbeiter sind sofort von den jungen Männern umstellt und unvermittelt geschlagen und getreten worden, heißt es weiter. Es entwickelte sich eine Schlägerei, die sich weiter auf die gegenüberliegende Seite des Bohlweg verlagerte. Viele Schaulustige beobachteten das Geschehen, wodurch laut Polizei eine unübersichtliche Tumult-Lage entstand.

Eine Polizisten muss nach Faustschlag im Krankenhaus behandelt werden

Beim Eintreffen erster Funkstreifenwagen versuchten einige der Täter zu fliehen. Beim Versuch, sie afzuhalten, schlugen sie die Polizisten mit Fäusten und traten nach ihnen. Nur durch mehrere eingesetzte Funkstreifen konnte die Lage vor Ort unter Kontrolle gebracht werden. Vier junge Männer im Alter von 20 bis 24 Jahren wurden unter „erheblicher Gegenwehr“ festgenommen. Zudem wurde aufgrund von Alkoholisierung eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Insgesamt sechs Beamte wurden durch die tätlichen Angriffe leicht verletzt. Eine Polizistin traf eine Faust ins Gesicht – sie wird im Krankenhaus behandelt und ist vorerst nicht dienstfähig. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Polizei wurde beim Einsatz am Schloss von Schaulustigen bedrängt

Eine Vielzahl an Schaulustiger behinderten das polizeiliche Eingreifen. Sie bedrängten die Beamten körperlich, aus hinteren Reihen flogen Gegenstände und sie kommentierten den Einsatz. Die Polizei informiert, dass durch dieses Verhalten der Einsatz der Polizei erheblich erschwert wurde.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können oder die Auseinandersetzungen gefilmt haben, werden gebeten, sich unter (0531) 4763115 zu melden.

