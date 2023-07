Wolfsburg Zwei Zeugen haben sich am Mittwoch bei der Wolfsburger Polizei gemeldet: Ihnen war ein betrunkener Autofahrer aufgefallen – mit Flasche am Steuer.

Die Wolfsburger Polizei hat am Mittwochabend einen 45 Jahre alten Autofahrer angehalten. (Symbolbild)

Polizei Wolfsburg 2,5 Promille – Mann fährt in Schlangenlinien durch Wolfsburg

In der Wolfsburger Nordstadt ist am Mittwoch ein alkoholisierter Autofahrer aufgefallen. Ein Alkoholtest der Polizei zeigte bei dem 45-Jährigen 2,50 Promille an.

Gegen 23.20 Uhr war der 45-Jährige zwei Zeugen aufgefallen, weil der Mann seinen Wagen verkehrsbehindernd auf dem Tankstellengelände an der Schulenbergallee parkte. Kurze Zeit später setzte sich der Mann mit einer Flasche Alkohol in der Hand wieder hinter das Steuer – und verließ die Tankstelle, ohne das Licht am Auto anzuschalten.

Da der 45-Jährige auf die Zeugen stark alkoholisiert wirkte, folgten sie dem Fahrzeug und konnten beobachten, wie der Audi in Schlangenlinien auf der Schulenburgallee in Richtung Hubertusstraße fuhr. Die Zeugen riefen die Polizei.

Die Beamten konnten den 45-Jährigen wenig später auf der Hubertusstraße anhalten und kontrollieren. Nach dem Alkoholtest wurde dem Mann im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen. Zudem beschlagnahmte die Polizei seinen Führerschein. Der 45-Jährige wird sich demnächst vor Gericht wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

red

