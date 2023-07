Straßenbahn-Unfall in Braunschweig: Seniorin stürzt auf Schienen

Braunschweig Eine Frau ist am Dienstag in Gliesmarode von einer Straßenbahn gestreift worden. Die 81-Jährige verletzte sich. Die Berliner Straße war gesperrt.

An der Ecke Berliner Straße/Petzvalstraße ist es am Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einer Straßenbahn gekommen (Archivbild).

Eine Straßenbahn hat am Dienstagvormittag eine 81-jährige Fußgängerin erfasst. Wie die Braunschweiger Polizei berichtet, wollte die Frau gegen 10.55 Uhr die Ampel an der Berliner Straße in Höhe der Petzvalstraße überqueren, als die Straßenbahn in Richtung Volkmarode zeitgleich einfuhr und die Frau streifte. Die Seniorin verlor das Gleichgewicht und stürzte nach dem Durchfahren der Bahn auf die Schienen.

Sie erlitt eine Kopfplatzwunde, wurde aber den Polizei-Angaben zufolge „glücklicherweise nur leicht verletzt“. Aufgrund der anfänglich gemeldeten Schwere des Unfalls befanden sich zunächst ein Rüstzug der Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt und mehrere Funkstreifenwagen der Polizei im Einsatz.

Die Berliner Straße wurde kurzzeitig in Richtung Volkmarode gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Ein ähnlicher Unfall in Braunschweig – mit weitaus schlimmeren Folgen – passierte im März, als ein Junge an der Luisenstraße unter einer Straßenbahn eingeklemmt und schwer verletzt wurde.

red

