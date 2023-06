Braunschweig. In Höhe Georg-Eckert-Straße soll der Mann auf zwei Menschen gezielt haben. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

(Archivbild) An der Museumsstraße in Braunschweig hat ein Mann andere Verkehrsteilnehmer mit einer Schusswaffe bedroht.

Polizei Braunschweig Mann zielt in Braunschweig mit Waffe auf Mopedfahrer

Auf offener Straße hat ein unbekannter Fußgänger an der Museumsstraße mit einer Waffe auf einen Mopedfahrer und eine Autofahrerin gezielt. Wie die Polizei berichtet, geschah die Tat bereits am 2. Juni gegen 12.40 Uhr. An der Kreuzung Georg-Eckert-Straße und Museumsstraße ging der Mann zu Fuß über die Kreuzung und holte währenddessen völlig unvermittelt eine Schusswaffe heraus.

Damit zielte er zunächst auf einen vorbeifahrenden Rollerfahrer, der in Richtung Magnitorwall fuhr. Ob der Rollerfahrer die Waffe wahrgenommen hat, ist derzeit nicht bekannt.

Anschließend richtete der Mann seine Waffe auf die Fahrerin eines Citroens und entfernte sich ohne geschossen zu haben, in Richtung stadtauswärts.

Die Autofahrerin beschrieb den Mann wie folgt:

30 bis 35 Jahre alt

schlank

schwarze Haare

Brille- rote Sportjacke

Jeanshose

dunkelblauer Rucksack der Marke „Nike“

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den Mann nicht mehr antreffen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Bedrohung aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall an der belebten Kreuzung beobachtet haben, insbesondere den Fahrer des blauen Rollers, sich bei der Polizeikommissariat Mitte unter 0531/476-3115 zu melden.

red

