Inklusionstage in Braunschweig: Mehr soziales Gewissen gefragt!

„Unser Ziel ist es, Inklusion als Thema in der gesamten Stadtgesellschaft zu verankern, zu verorten – und insgesamt zu verbessern“, sagt Braunschweigs Sozialdezernentin Christina Rentzsch auf der Bühne auf dem Schlossplatz. Das ist ein hohes Ziel, aber auch die erfolgreichen Inklusionstage am Samstag und Sonntag in der Innenstadt können dazu betragen.

Etliche Menschen schauten sich an den Ständen um, konnten dabei beobachten und sogar testen, mit welchen Schwierigkeiten Menschen mit Handicap bei ihrem Weg durch die Stadt oft konfrontiert sein können.

Inklusionstage wie diese sind auch ein öffentlichkeitswirksamer Schritt, den in Braunschweig beschlossenen Kommunalen Aktionsplan voranzubringen. Die Sozialdezernentin macht unmissverständlich klar, was Inklusion bedeutet: „Menschen mit Behinderungen gehören in die Mitte unserer Gesellschaft.“ Dazu sei es jedoch auch notwendig, Barrieren welcher Art auch immer überhaupt erst einmal zu erkennen – und sie abzubauen.

Mit Besucherin Olatome Oredein-Wistrach erkunden wir an einem aufgebauten Parcours des Behinderten-Beirates die Schwierigkeiten, mit einem Rollstuhl durch die Stadt und über allerlei Hindernisse zu kommen, die sich überall auftun können. Sand, Rüttelstrecken, Slalom-Parcours, unüberwindliche Hindernisse.

Selbstversuch im Rollstuhl-Parcours: Olatome Oredein-Wistrach sammelt interessante Erfahrungen, hier assistiert von Margarete Breihan vom SoVD-Ortsverband Braunschweig. Foto: Henning Noske

Nicht nur gar nicht so einfach, sondern oft auch schier unmöglich. „Eine riesige Herausforderung. man braucht Kraft, Koordination, muss immer aufmerksam sein“, sagt die Frau von guter Konstitution. Und hat ohnehin schon beobachtet: „Man kann ja schnell erkennen, dass unser Alltag viele Betroffene schlicht überfordert.“ Hier wird es überdeutlich.

Rolf Kamphenkel, Vorsitzender des Vereins Behindertenbeirat in Braunschweig, hat da keine andere Meinung. „Die Gesellschaft mus mehr für Integration und Inklusion tun!“, sagt er. Dazu gehöre nicht nur der Abbau von Barrieren, so notwendig und wichtig das auch sei. „Dazu gehört auch, dass Menschen, die helfen können, im täglichen Leben aufmerksamer sind und sehen: Hier kann ich etwas tun.“

„Lasst uns hinschauen, wenn Menschen Hilfe brauchen!“

Für einen wie Rolf Kamphenkel bedeutete dies auch einen Mentalitätswechsel, der Menschen mit Handicap ebenfalls stärker in die Mitte der Gesellschaft rücken würde. „Lasst uns hinschauen, wenn Menschen Hilfe brauchen!“

Experten-Statements und Wünsche zum Thema Inklusion, moderiert von Falk-Martin Drescher (Mitte) mit (von links): Heinz Kaiser (Behindertenbeirat), Florian König (Lebenshilfe Braunschweig), Sonja Keienburg (Stadt Braunschweig) und Tobias Henkel (Stiftung Neuerkerode). Foto: Henning Noske

Auch das ist die Botschaft dieser Inklusionstage, die von der Stadt Braunschweig gemeinsam mit dem Behindertenbeirat und der Unterstützung des Stadtmarketings organisiert werden. Sie haben alle Register gezogen: Da ist nicht nur der „Sensibilisierungsparcours“, der wahrlich nachdenklich macht. Da kann man auch mit einem speziellen geräuscherzeugenden Ball mal Blindenfußball auf dem Schlossplatz spielen.

Und überall Informationen pur. Bei Moderator Falk-Martin Drescher hören wir rein, als er auf der Bühne Verantwortliche und Experten interviewt. Was wünschen sie sich für die Inklusion? Was kann jeder und jede Einzelne selbst tun? Hier Antworten.

Heinz Kaiser, Behindertenbeirat: „Ich wünsche mir, dass sich unsere Gesellschaft wieder ein Stück weit darauf besinnt, tatsächlich sozial zu sein. Wir müssen uns davon lösen, statt sozial zu denken und zu handeln doch immer nur in Kosten zu denken – und ansonsten Unangenehmes zu verdrängen. Mit dieser Mentalität kommen wir in der Inklusion nicht voran, legen wir sie ab, dann klappt das auch.“

„Wir brauchen eine soziale Gesellschaft für sozialen Frieden“

Florian König, Geschäftsführer der Lebenshilfe Braunschweig: „Die Gesellschaft profitiert von Inklusion, denn sie tut uns allen gut. Wir sind bereits auf einem guten Weg, aber ich stimme auch zu: Wir brauchen eine soziale Gesellschaft für einen sozialen Frieden. Dazu gehört Inklusion.“

Sonja Keienburg, Stadt Braunschweig: „Ich würde mir wünschen, dass wir uns gar nicht mehr über Inklusion unterhalten müssen. Dann ist sie selbstverständlich. Das wäre das größte Ziel. Sportliche inklusive Angebote, die gut angenommen werden, und Vorbilder können helfen, das Selbstverständnis zu entwickeln: Gemeinsam und nicht allein – das ist das Stichwort.“

Tobias Henkel, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Neuerkerode: „Das Leben ist bunt, Vielfalt bereichert. Das geht mir jeden Tag so, ob ich im Quartier St. Leonhard bin oder in Neuerkerode. Wenn man irgendwann anfängt zu zweifeln, dann ist es gut, wenn man vor die Tür geht und schaut: Da sind ungeheuer viele Geschichten, die es wert sind gehört zu werden – und die bereichern können.“

Es sind Geschichten wie jene des Beachvolleyball-Teams der Lebenshilfe Braunschweig, das am Samstag von der Sozialdezernentin zu den demnächst beginnenden Special Olympics World Games in Berlin verabschiedet wurde, der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung. Gemeinsam mit ihren „Unified-Partner:innen“, also Coaches im Spiel ohne Einschränkungen, stehen sie da mit ihrem Trainer Frank Rogalski, verantwortlich für das Berufsbildungszentrum der Lebenshilfe und Volleyball-Trainer im USC-Leistungssport, auf der Bühne. Alle stolz, ehrgeizig, voller Vor- und Lebensfreude.

So muss das sein. „Alle haben viel trainiert und Vorbereitungslehrgänge besucht, um ihr Spielsystem zu verfeinern, den Aufschlag zu festigen und sich insgesamt vorzubereiten. Ich wünsche dem Team viel Erfolg in Berlin – und vor allem ganz viel Spaß“, sagt Sozialdezernentin Christina Rentzsch.

Und dann gibt’s von der Stadt noch ein wenig Wegzehrung fürs Team. Rückenwind und Ansporn – so wie auch diese beiden Inklusionstage in der Innenstadt am Wochenende.

