Bettina ist Braunschweigs neue Shopping-Queen

Krönchen und Zepter gehen in dieser Runde an: Bettina Wasner aus Wendeburg im Kreis Peine. Die 49-Jährige ist am Freitag zur neuen Shopping-Queen aus der Region Braunschweig gekürt worden. „Das war eine große Metamorphose. Ich bin kein Superfan der grünen Weste, aber durch die neue Frisur hat der Look total gewonnen. Das Gesamtbild ist attrakiv, modern und frisch“, so das Urteil von Star-Designer und Moderator Guido Maria Kretschmer.

Seit fünfzehn Jahren ein Fan von Guido Maria Kretschmer: Bettina Wasner. Foto: Heike Heine-Laucke

In der TV-Doku „Shopping Queen“ treten jede Woche fünf Frauen aus einer Stadt gegeneinander an: Ausgestattet mit 500 Euro Budget und vier Stunden Zeit müssen sie sich passend zum Motto der Woche einkleiden und stylen. Wem das am besten gelingt, wird Shopping-Queen.

In dieser Woche drehte sich alles um alte Sünden: so genannte Fehlkäufe, die vergessen im Kleiderschrank hängen. Die Aufgabe war, einen Fehlkauf neu zu interpretieren. Der Fehlkauf von Bettina Wasner: hellbraune Stiefel aus Wildleder. Es gelang ihr, sie mit einem beigefarbenen Strickkleid, einer Weste in kräftigem Grün, Schmuck und Sonnenbrille ordentlich aufzupeppen. Dafür gab es die meisten Punkte von den Gegenkandidatinnen, während Guido Maria Kretschmer diesmal mit allen Kandidatinnen gleich zufrieden war: Er gab jeder Frau 8 Punkte.

Sevda Demirbag bei der Anprobe. Foto: RTL / Constantin Ent.

Ferner wurden zwei zweite und zwei dritte Plätze vergeben, da die Zahl der Gesamtpunkte zum Teil identisch war.

Bettina kommentierte ihren Sieg als 7. Shopping-Queen Braunschweigs so: „Aus tiefstem Herzen habe ich mir das gewünscht. Aber die Konkurrenz war stark.“ Sie sei „total happy“. Der Clou: Sie hatte sich gar nicht selbst beim Sender beworben. Es war eine Überraschung von Ehemann Tobias – und sie ist gelungen. „Ich würde jederzeit wieder mitmachen“, sagte sie nach dem Dreh unserer Redaktion

Sevda Demirbag kam auf Platz 2. Ihren Fehlkauf, eine dunkle Bluse mit bunten Kranichen, kombinierte die fröhliche 53-Jährige mit einer braunen Fakelederhose und einem karierten Blazer.

Roxane Wilhelmus aus Salzgitter auf dem Laufsteg. Foto: VOX / Screenshot

Beim Einkauf an ihrer Seite: Ehemann Ishak, mit dem sie 37 Jahre verheiratet ist. Gemeinsam stimmten sie im Shopping-Queen-Bus sogar ein Lied an – ein türkisches Traditionslied über Kraniche. Kretschmar war ganz entzückt von Ishaks Qualitäten als Einkaufsbegleiter. Am Ende gab es 42 Punkte für die aufgehübschten Kraniche.

Damit liegt Sevda gleichauf mit Roxane Wilhelmus aus Salzgitter, kurz Roxy, die somit ebenfalls auf dem zweiten Platz landete. Ihr Stil: bunt und vielseitig. Als Modevorbild nennt sie die italienische Bloggerin und Designerin Chiara Ferragni. Roxy musste in der Vox-Sendung einen roten Mini-Hosenrock neu stylen. „Sehr schwierig. Aber es ist dir gelungen, sie in einen neuen Look zu wandeln“, fand Kretschmer. Roxy kombinierte ihn mit einem schwarzen Long-Blazer, einem engen Top mit Spitzeneinsatz, schwarzen Loafer und einer dünnen Strumpfhose. Großes Lob gab es dafür von den anderen Frauen und Moderator Kretschmer.

Isabo Hübner hat zwar nicht gewonnen – dafür bekam sie von der neuen Shopping-Queen Bettina Wasner ein Date mit deren Sohn Tim vermittelt. Foto: RTL/ Constantin Ent.

Die beiden jungen Frauen aus dem Östlichen Ringgebeit, Isabo Hübner (28) und Lea Marschall (30), kamen punktgleich auf Platz 3. Isabo war am Montag als erste auf Shoppingtour gegangen. Sie kombinierte ihren Fehlkauf – ein paar weiße Boots – mit einem rot-schwarzen Holzfällerhemd, einem schwarzen Hut, schwarzer Hose und weißem Shirt. Ein „cooler Style“, lobte Kretschmer.

Auch Leas Look bewertete er als „coole Kombi, modern“. Lea, die gerne Disney-Motive für ihre Outfit, nutzt, peppte ihre schwarze Glitzerhose unter anderem mit einem knallblauen Kurzmantel auf. Im Vorfeld hatte sie das Motto der Sendung gelobt: Fehlkäufe neu zu denken, sei ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Das Motto hatte Zuschauerin Hannah vorgeschlagen, acht Jahre alt. Vollständig lautet es: „Von wegen Fehlkauf! Zeige, dass dein bisher ungetragenes Teil doch ein echter Hingucker ist!“ Hannah war im Finale zu Gast an Kretschmers Seite. Ihr Urteil zum Modeergebnis: „Das war schon schwierig. Sie haben es gut gemacht!“

Lea Marschall kam auf den dritten Platz. Foto: Privat

