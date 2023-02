Helmstedt. Die Deutsche Bahn meldet eine Stellwerksstörung im Kreis Helmstedt. Das hat Auswirkungen auf den Zugverkehr in der Region Braunschweig.

Wegen einer Stellwerksstörung kommt es am Mittwochnachmittag zu Verspätungen im Regional- und Fernverkehr (Symbolfoto).

Deutsche Bahn Zugausfälle in Braunschweig: Bahnchaos wegen Stellwerksstörung

Wegen einer Stellwerksstörung in Frellstedt, Landkreis Helmstedt, kommt es am Mittwochnachmittag zu Verspätungen im Fernverkehr auf der Strecke zwischen Braunschweig und Magdeburg. Wie die Deutsche Bahn in einem Twitter-Posting schreibt, sind Verspätungen von bis zu 20 Minuten zu erwarten. Die IC 2036, der zwischen Leipzig und Norddeich Mole unterwegs ist, erreichte Braunschweig allerdings erst um kurz nach 16.30 Uhr – mit etwa 45 Minuten Verspätung.

Reparatur an einem Stellwerk #Frellstedt



Strecke #Braunschweig - #Magdeburg beeinträchtigt.



Fernverkehrszüge #Hannover <> Magdeburg verspäten sich in beiden Fahrtrichtungen um bis zu 20 Minuten.



Update folgt. — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) February 8, 2023

Nach Angaben der Deutschen Bahn ist völlig unklar, wie lange die Störung andauern wird. Die Regionalbahn, die von 16.42 Uhr aus Helmstedt nach Braunschweig fahren sollte, fällt aus. Dementsprechend gecancelt ist auch die Verbindung ab 17.49 Uhr von Braunschweig nach Helmstedt. Aktuelle Abfahrtszeiten gibt es bei der Deutschen Bahn in der Reiseauskunft.

