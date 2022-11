Präventionspreis für Braunschweiger Schülerinnen und Schüler

Auszeichnung (von links): Raphaela Harms, Stiftung braunschweigischer Kulturbesitz und Mitglied im Braunschweiger Präventionsrat; Esther Grüning, CTC-Koordination und Mitglied im Braunschweiger Präventionsrat; Andreas Bogner, Jugendpfleger und Mitglied im Braunschweiger Präventionsrat; Thomas Seliger, Geschäftsführer des Braunschweiger Präventionsrat; Thomas Bodendiek, Leiter der Polizeiinspektion Braunschweig und 1. Stellv. Vorsitzender des Braunschweiger Präventionsrats; Simon Pladwig, Sprecher des Stadtschüler:innenrats, Schüler an der IGS Heidberg; Gina Schmidt, stellvertretende Sprecherin des Stadtschüler:innenrats, Schülerin am Gymnasium Ricarda-Huch-Schule; Mazen Daou, Sprecher Sprecher des Stadtschüler:innenrats, Schüler am Gymnasium Neue Oberschule; Gabriela Schimmel, Öffentliche Versicherung und Mitglied im Braunschweiger Präventionsrat; Ines Fricke, Präventionsteam der Polizei und Mitglied im Braunschweiger Präventionsrat; Rainer Schubert, Leiter des Sozialreferats und Vorsitzender des Braunschweiger Präventionsrats.

Der Braunschweiger Stadtschülerrat und Stadtschülerinnenrat (SSR) ist mit dem diesjährigen dotierten Braunschweiger Präventionspreis ausgezeichnet worden.

Damit werde die ehrenamtliche Arbeit der Mitglieder des Gremiums gewürdigt, das rund 20.000 Schülerinnen und Schüler aller Schulformen in Braunschweig mit Ausnahme der Grundschulen vertritt, so die Stadt Braunschweig in einer Pressemitteilung.

Schnittstelle und Ansprechpartner der Schülerinnen und Schüler

Der Preis ist mit 2000 Euro dotiert. Rainer Schubert, Leiter des Sozialreferats der Stadt Braunschweig und Vorsitzender des Braunschweiger Präventionsrats: „Der SSR leistet mit seinem vielfältigen Engagement einen wichtigen Beitrag zur Präventionsarbeit. Er ist Schnittstelle und Ansprechpartner der Schülerinnen und Schüler, bringt deren Interessen in die Präventionsarbeit ein und entwickelt eigene Ideen.“

Schülerinnen und Schüler des SSR wirkten maßgeblich in der Lenkungsgruppe der vom Braunschweiger Präventionsrat initiierten und von der Stadt durchgeführten Schülerbefragung „Communities that care“ mit. Dabei gehe es darum, Präventionsangebote für Kinder und Jugendliche zu verbessern, indem Problemlagen möglichst früh erkannt und in der Jugendhilfeplanung und der Präventionsarbeit berücksichtigt werden können.

Risikofaktoren verringern – beispielsweise Kriminalität, Mobbing oder Drogenkonsum

Übergeordnetes Ziel ist es demnach, „das gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in Braunschweig zu fördern und Risikofaktoren für die Entwicklung von Problemverhalten – wie beispielsweise Kriminalität, Mobbing oder Drogenkonsum - gezielt zu verringern“.

Der SSR war laut Mitteilung Kooperationspartner bei mehreren Projekten der Gesundheitskampagne „JustGo“, mit welcher der Braunschweiger Präventionsrat in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf den Themenbereich Gesundheit legte. Zielgruppe sind Kinder, Jugendliche und deren Familie. Die Schülerinnen und Schülern hätten dazu Ideen entwickelt und setzten sie um.

Mitglieder des SSR vertreten die Interessen junger Menschen in vielen weiteren Bereichen. Sie sitzen im Schulausschuss der Stadt Braunschweig, setzten sich für das ermäßigte Ticket für Schülerinnen und Schüler im ÖPNV ein und initiieren gemeinsam mit der städtischen Jugendförderung die jährliche zentrale Schulabschlussfeier „Out for Summer“, so die Stadt.

red.

